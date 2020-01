Indígenas de Veracruz urgen rescate; exhiben inseguridad y carencias en salud

Al exhibir ante el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Cuitláhuac García el abandono que por años han padecido, pueblos indígenas del norte de Veracruz urgieron al rescate de sus culturas, a frenar la inseguridad, la impunidad, a apoyar su campo golpeado por la sequía y a que reconozcan sus asambleas y autoridad para impartir justicia.



Asimismo, hicieron una “demanda central”: que se resuelva la falta medicamentos, la ausencia de médicos, enfermeras y que se mejore el trato en las clínicas y hospitales de la zona.



Este domingo, como parte de su primera gira del año, el titular del Ejecutivo federal acudió al municipio de Huayacocotla para escuchar las peticiones de pueblos originarios como Nahua, Otomí, Tepehua y Huasteco de la región.



Durante el evento, el representante pueblo nahua, Emir Hernández Cortés, advirtió que pese a la riqueza de sus comunidades y de sus recursos naturales, hoy en día viven en la pobreza, entre enfermos, sufriendo discriminacion y racismo, situación que exhibieron ante López Obrador, a quien señalaron que esperan “una nueva actitud”.



“Enfrentamos situaciones de violencía, esta contradicción se explica porque vivimos en una región donde ha habido fuertes cacicazgos, donde el Gobierno no ha apoyado nuestras actividades productivas y donde no se ha garantizado el derecho a una buena salud y a una buena enseñanza que bien merecemos”, dijo.



Los indígenas acusaron que en esta región se permiten las injusticias y no se persiguen delitos como abusos de intermediarios de productores campesinos, quienes “abusan, engañan y se apropian de todas las ganacias”.



Ante esta situación crítica, expuso Hernández Cortés, jóvenes que migran regresan con vicios.



“Muchos caen en los problemas de drogadicción y ya no se involucran en el campo y ya no respetan la comunidad y pierden su cultura y dejan las tradiciones”, dijo.



Demandan su rescate



Así, frente al Gobernador de Veracruz y al Presidente, Hernández Cortés dijo que todos los pueblos de la zona exigen que el Gobierno de Méxxico reconozca sus derechos colectivos, que se garantice la seguridad y la paz en sus comunidades.



Además de la falta de medicamentos y médicos, se requiere mejorar la infraestructura de salud y dar mayor apertura a la medicina tradicional.



“En la mayoria de nuestras comunidades se hace necesario el reconocimiento de nuestros médicos tradicionales y de nuestras práctivas ancestrales.



“Queremos que se formen médicos y enfermeras nacidos en esta región, que hablen nuestras lenguas, requerimos que en nuestras localidades haya Centros de Salud en que se combine la medicina tradicional con la medicina predominante, requerimos más clínicas y hospitales”, dijo.



Asimismo, demandó que el Gobierno reconozca sus asambleas y autoridades y sus competencias para impartir justicia.



“Para organizar la comunidad para cuidar para administrar y distribuiir los beneficios de nuestras tierras, territorios y recursos naturales”.



También que se capaciten y contraten intérpretes y traductores para que sus lenguas sean habladas en los espacios y oficinas públicas.



“Requerimos que se creen las condiciones para que las mujeres vivan con igualdad frente a los hombres y que puedan encopntrar fuentes de trabajo”.



En educación, solicitaron que la Universidad “Benito Juárez” en Huayacocotla, así como Tecnológico de Chicontepec con sede en el municipio otorguen becas y que sus programas sean interculturales.



Pidieron que en las escuelas se enseñen sus reglas y culturas, centros para formar lenguas indigenas y que se imparta su historia, con un enfoque bilingüe e intercultural.



“Se necesita buena atención para nuestros niños y niñas con necesidades especiales, hace falta la creación de secundarias y bachilleratos de buena calidad, a todas les falta mantenimiento y en algunas incluso no tienen luz”, dijo Hernández Cortés.



En materia de comunicaciones, urgieron a la apertura de caminos y la rehabilitación de otros, contratando mano de obra de la región.



“El servicio de Internet es indispensable porque nuestras familias migran pero tenemos el derecho de seguir en comunicación.



Exigen programa de emergencia ante hambruna



Sobre el campo, llamaron a mejorar la producción de maíz, frijol y calabaza ante la pronunciada sequía que se ha padecido desde el año pasado.



“Requerimos del impulso para mejorar la producción y comercializacion de cultivos que en nuestra región son el café, vainilla, cacahuate, canela, lichi, la miel, el ajonjoli; que se fomente la produccion de arbiles frutales y maderables. Este año en particular sufrimos el desabasto de maíz y granos básicos debido a una pronunciada sequía”, dijo.



Señaló que por esto es urgente un programa de emergencia para frenar la hambruna, de igual manera, “a muchos campesinos les hace apoyo para recuperar tierra que hemos perdido ante grandes ranchos privados”.



En este sentido, llamaron a capacitar a los jóvenes en actividades productivas y la instalación de un banco de créditos, así como la garantía de que las ganancias que generen se queden en esta misma región.



“Como pueden apreciar, son muchas las necesidades que tenemos, son muchas porque son el resultado de un constante abandono, de injusticia y de abuso y sin embargo, a pesar de todo, tenemos esperanza, porque si algo tenemos los pueblos originarios, es mucha esperanza, que cuando depositamos la fe la depositamos con toda entrega, tenemos el derecho a salir adelante y a ser tomados en cuenta, somos herederos de grandes culturas y civilizaciones. Aquí seguiremos viviendo, esta es nuestra tierra”, destacó el representante de los pueblos indígenas ante López Obrador.