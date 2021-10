Indigente muere por cuestiones patológicas, en Veracruz puerto

Un hombre en condición de calle perdió la vida por cuestiones patológicas, en la vía pública, sobre la calle de Carlos Cruz en la colonia Centro de la ciudad de Veracruz, generando la presencia de los elementos de la Cruz Roja, DIF Municipal, Policías y personal de la FGE.Esto se dio este sábado en la citada calle, entre Ignacio Allende y Vicente Guerrero, de la citada colonia donde pernoctaba el franelero y vendedor ambulante, conocido como “El Javi”, de unos 55 a 65 años de edad, enfermo de alcoholismo, el cual tenía seis meses de vivir en la zona.Los comerciantes le adaptaron el lugar con bolsas para que no se mojara y con el paso de los días comenzó a ponerse mal, ya casi no se movía y no comía. El hombre solo deseaba estar tomando bebidas embriagantes.“El Javi” como le decían vendía frituras para ayudarse y antes había sido franelero, en la zona de mercados. Por algún tiempo se trató su enfermedad de alcoholismo, pero volvió a las andadas y se quedó a vivir en la calle nuevamente.Al punto se aproximaron los elementos del DIF Municipal para brindarle ayuda, pero ya era muy tarde, pues no se movía. Los paramédicos de la Cruz Roja arribaron solo para confirmar que la persona ya no presentaba signos vitales.Luego los elementos de la Policía Estatal, y Naval, así como Municipal acordonaron la zona con cinta amarilla, pidiendo a las autoridades ministeriales.Servicios Periciales y Agentes de la Ministerial procedieron con las diligencias del caso, asegurando pertenencias del finado para su identificación. Enseguida el cuerpo fue levantado y trasladado a las instalaciones del Forense, a la espera de ser identificada quedando en calidad de desconocido.