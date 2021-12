Indigentes se niegan a ir a albergues; les insistiremos ante intensos fríos: Alcalde

El alcalde de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, lamentó que las personas en situación de calle se nieguen a recibir la ayuda que les ofrecen en los albergues y prefieran pernoctar en las afueras de edificios públicos, como el Palacio Municipal.Sostuvo que con las bajas temperaturas que se registran en las noches y madrugadas, se les ha invitado a acudir a estos refugios que cuentan con colchonetas, frazadas y alimentos pero los indigentes se rehúsan a ir allí."Se les invita a que vayan a un lugar que se les ofrece como refugio para que no estén ahí pero no aceptan la invitación y tampoco los podemos forzar porque hay que respetar la dignidad de las personas. Se les ha invitado cordialmente, se les ha dicho que ahí van a tener mejores condiciones, un baño, mejor cobijo, comida pero no aceptan", expresó.El munícipe xalapeño reconoció que la presencia de personas sin hogar en las calles de la Capital es un problema serio, añadiendo que en los siguientes días volverán a insistirle que acudan a los albergues y eviten dormir en espacios públicos como escuelas."También se les ofrece el refugio en los lugares donde se instalan, en el portal de alguna escuela, se les invita a que se retiren de ahí porque es el portal de alguna escuela. No puede ser que en la mañana cuando llegan los niños ellos estén ahí", manifestó.Rodríguez Herrero dijo desconocer si entre las personas en situación de calle hay migrantes centroamericanos pero reiteró que siempre se les pide que "por el bien de la comunidad" se reubiquen en otro lugar que sea mejor para ellos y que no afecten la movilidad de las personas.No obstante, precisó que cuando reportan casos de indigentes, se intenta buscar a sus familiares pero en la mayoría de las veces son adultos mayores que han sido abandonados por sus cercanos."Es un problema de familia, hay personas que desgraciadamente se desprendieron de su círculo familiar y no hay quien les cuide y efectivamente ahí es donde debe entrar la institución pública", añadió al referirse a personas que tienen algún problema mental y que para ellos, el Ayuntamiento Capitalino no cuenta con un espacio para su atención."Nosotros no tenemos un sitio para cuidar a una persona con un trastorno mental. Tiene que ser el Gobierno del Estado a través de Salubridad pero es un tema que requiere la colaboración de los tres órdenes de Gobierno", concluyó.