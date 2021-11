Indira Rosales no puede ser suplente de Tito, aclara Joaquín Guzmán

La planilla que encabeza Tito “N” para la elección interna del Partido Acción Nacional (PAN) de Veracruz se quedará igual y no se pueden realizar movimientos, ya que en los espacios por los que se contiende no se manejan suplencias, explicó el también candidato a la dirigencia estatal del blanquiazul, Joaquín Guzmán Avilés.Luego de la detención de Tito “N” este fin de semana, se habría especulado sobre posibles movimientos en la planilla, sin embargo, esto no se contempla en los estatutos del PAN.Durante entrevista, el candidato Joaquín Guzmán señaló que esta situación que mantiene a su contendiente en prisión preventiva, es por tema particular que se propició cuando fue servidor público; pero la contienda continuará, por tratarse de un proceso electoral interno que se rige por las leyes electorales.“No hay suplentes en esto, se registra una planilla con propietarios, no hay suplentes; es un tema que no se había presentado”, reiteró.No obstante, Guzmán Avilés dijo que la Comisión Organizadora determinará la contienda y lo que corresponda, apegándose a los estatutos.Por otra parte, lamentó que el grupo contrario trate de involucrar a su equipo y en específico a su persona en esta situación “pero nosotros no somos parte ni de la Fiscalía ni del Gobierno, que no digan cosas que no son, nosotros hablamos con la verdad; nosotros estamos para respaldar al compañero panista que se merece todo nuestro apoyo y respeto”.Sobre la detención, expuso que si se trata de un tema legal cuando fungió como servidor público, tiene responsabilidades, “yo sí lo conmino a que cumpla con sus responsabilidades y pueda subsanar las acciones y que de esta manera pueda salvar la situación que tiene”, asentó Joaquín Guzmán.Al cuestionarle si considera que hay represión por parte del Gobierno del Estado, dijo que no siente que exista persecución política pero sí exigió que no se politice esta situación, ya que con ello se trata de confundir a los panistas.Para finalizar, reiteró su llamado a la unidad en el PAN y a cerrar filas entorno a exigir a las autoridades un proceso claro y transparente para Tito “N”.