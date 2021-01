Individuo acusado de abuso sexual quiere volver a ser candidato de MORENA en Ixhuatlancillo

Al empezar a surgir, por los tiempos políticos, aspirantes a las candidaturas de los diversos partidos, el representante del Frente Auténtico Revolucionario, Gaudencio Brito Flores, recordó que es necesario que se consideren desde los perfiles hasta los antecedentes, pues en el caso de Ixhuatlancillo, el señor César López Valdivia, quien busca una candidatura por MORENA, tiene antecedentes penales tras haber sido denunciado por intento de abuso sexual en contra de una menor de edad.



Señaló que como ciudadanos no piden que en MORENA haya sólo ángeles, pero al ser personas que van a representar a la población, a sus intereses, se debe cuidar desde el perfil que tienen, su coincidencia con las ideas del presidente Andrés Manuel López Obrador y que no tengan antecedentes penales.



Recordó que las elecciones de este año son muy importantes pues se renovarán las Cámaras de diputados federal y local y los ayuntamientos.



Agregó que es común ver que personas que están en un partido brincan a otro por capricho al no lograr una candidatura, entonces en realidad no hay identidad política, pero también están los que no son personas honestas.



Consideró que una característica necesaria para quien aspira a un cargo público debe ser una persona que tenga un alta moral y por eso se hace un llamado a MORENA para que tome eso en cuenta.



En el caso concreto del citado aspirante a un cargo de elección popular en Ixhuatlacillo, señaló que en el 2010 fue denunciado penalmente e incluso estuvo en la cárcel tras ser acusado por intento de abuso sexual en agravio de una menor de edad, caso en el que ni siquiera se puede señalar que no sea cierto, pues él y otro sujeto intentaron llevarse por la fuerza a una niña de 9 años que había salido a la tienda a comprar y fue detenido por vecinos que salieron a defender a la menor, tras lo cual incluso estuvo en la cárcel.