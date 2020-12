Industria de la construcción registró una baja; no hay inversión local ni foránea

La industria de la construcción registró una baja en su actividad, no hay inversión ni local ni foránea, y la privada bastante baja señaló el expresidente del Colegio de Arquitectos, Agustín García.



Agregó que el 2021 no es nada alentador pues es un año electoral y por consecuencia tampoco habrá interés en la construcción.



"Este año ha sido atípico, primero por la emergencia sanitaria por Covid-19 que obligó a las empresas al confinamiento, y en segundo por los problemas económicos derivado de la misma situación. Entonces sí va a ser muy difícil, va ser lenta la recuperación".



En cuanto a los apoyos que podría requerir el sector empresarial, comentó que se necesitan créditos blandos a largo plazo, con tiempo de gracia, así como flexibilización en el pago de los impuestos, esto además de que las compras y adquisiciones de los tres órdenes de gobierno se den con empresas mexicanas.



Lamentablemente pues no se ha hablado del tema con el Gobierno Federal y será complicado que lo hagan ante el proceso electoral que ya inició y por consecuencia consideró que no habrá algún apoyo para ningún sector en estos momentos.