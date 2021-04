Industria del espectáculo sigue sin reactivarse en Córdoba

La industria del espectáculo sigue sin actividad al cien por ciento, no han abierto teatros, foros o plazas en los municipios de la zona centro por lo que siguen en incertidumbre a un año de la pandemia, lamentó el director general de Giga Producciones, Arturo Torres.



Entrevistado, explicó que el aforo permitido hasta ahora, del 60 por ciento, no les generaría ganancias, por lo que esperan que el Estado siga en semáforo verde y se realicen los espectáculos que se suspendieron el año pasado.



"Tenemos suspendidos tres eventos en Orizaba: Raphael, Enanitos Verdes y una obra de teatro, que ya estaban programados el año pasado y que por la pandemia se suspendieron", dijo.



Teiteró que las autoridades no han dado "luz verde" para retomar su publicidad y eventos.



Si bien reconoció que hay cafeterías y restaurantes que ofrecen pequeños conciertos, esto no les genera las mismas ganancias a empresas como la que representa.