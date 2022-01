Industria metalúrgica de Orizaba no logra recuperarse

Debido a la contracción del mercado, la industria metalúrgica no ha logrado recuperarse al 100 porciento, por lo que sus niveles de producción están por debajo que lo producido en años anteriores. Así lo indicó el empresario Ely Chahín.Explicó que hay factores que han influido en que no se termine de recuperar la industria, por ejemplo el encarecimiento del flete marítimo, lo cual generó una escasez de material para la fabricación de los derivados del acero. Además, el sector de la construcción, principal consumidor de acero, ha sido uno de los más afectados por la pandemia.El empresario señaló que desde la cancelación del aeropuerto de Texcoco, la industria de la construcción se vino abajo pues ya tenía decrementos anuales que desde el 2019 no ha podido recuperar.Finalmente, Ely Chanín dijo que luego de tres años de gobierno y dos de pandemia, los empresarios ya no esperan nada por parte de los tres niveles de gobierno, pero al menos esperan que se tengan las condiciones económicas para que los particulares construyan, aunque por momento no las hay.