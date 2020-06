Industriales de Veracruz buscan financiamientos ante crisis

Asociaciones de empresarios gestionan tasas más adecuadas para el financiamiento de sus agremiados, buscando los mejores mecanismos crediticios, informó el vicepresidente de Financiamiento y Programas de Apoyo de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), Juan Manuel García González.



"El tema de los créditos blandos no está tan blando como uno quisiera pero no hay dinero más caro que el que no hay y entonces, estamos buscando que las tasas sean las más adecuadas y muchos mecanismos financieros para salir", dijo.



Negó que el gremio "esté quebrado", sino que sólo atraviesa por una fase de insolvencia provocada por la pandemia de COVID-19.



"Es el tema de tener fuentes de financiamiento buenas y oportunas para que las empresas puedan ir caminando en un proceso de que no estamos quebrados, sólo estamos insolventes, tenemos un problema de liquidez que resolver", dijo el industrial.



Explicó que el sector empresarial cuenta con oportunidades de acceso a financiamiento, o bien por medio de Nacional Financiera, Financiera Nacional para el Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero y los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), por medio de dos fondos de inversión.