INE acumula 9 mil 232 registrados para ser observadores electorales

El Instituto Nacional Electoral (INE) contabiliza hasta este jueves 9 mil 232 solicitudes de registro para ser observadores electorales en el proceso comicial en curso y la jornada del próximo 6 de junio.



Este número total de inscripciones se ha hecho a través del portal https://observadores.ine.mx, lanzado para que todos aquellos ciudadanos interesados en observar la preparación y desarrollo de las votaciones concurrentes lo puedan hacer.



La fecha límite para presentar la solicitud en la página de internet o través de las Juntas Locales y Distritales del INE en el país, es el próximo 30 de abril.



Entre los requisitos se encuentran ser ciudadana o ciudadano mexicano, teniendo credencial de elector vigente; llevar a cabo el registro en línea, para lo cual se debe crear una cuenta y después llenar la solicitud.



Y además, se deberá tomar el curso de capacitación, que puede ser impartido en línea por el INE; o de manera presencial por el INE, Institutos Electorales de una entidad u organizaciones.



Adicionalmente, el interesado no debe tener investigaciones judiciales o penales por algún delito; no ser o haber sido miembro de organizaciones o partidos políticos y no tener o haber tenido una candidatura a puesto de elección popular, en los tres años anteriores; no ser designado como funcionaria o funcionario de casilla y no ser representante de partido político o candidatura independiente.



En cuanto a la credencial de elector, las imágenes que se suban al sistema deben ser de ambos lados y legibles; y en el caso de la fotografía, debe ser tamaño infantil, mirada al frente con rostro serio, oídos descubierto, sin lentes, ni accesorios y fondo de color claro, preferentemente blanco.