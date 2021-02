INE advierte sanciones por difusión de propaganda en veda electoral

El titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), Carlos Alberto Ferrer Silva, recordó que los medios de comunicación y periodistas no pueden utilizar las redes sociales para la difusión de propaganda gubernamental en tiempo prohibido o de contenido prohibido por la Ley.



Por lo que pidió a los propietarios de las empresas periodísticas o a los profesionales de la comunicación ser “muy cuidadosos” de las opiniones que vierten en éstas o lo que publican en Internet.



“Sean ustedes muy cuidadosos, las redes sociales no son sinónimo de libertad absoluta o un espacio sin control y sin vigilancia por parte de las autoridades”, expuso durante su intervención en el curso “Cobertura Electoral dirigido a Medios de Comunicación Locales”, organizado por el INE.



Ferrer Silva dijo que si bien el Internet y las redes sociales son un “campo” para la difusión de ideas que robustece la libertad de expresión, y por tanto existe una protección reforzada a lo que se publica allí, también hay limitaciones para los medios de comunicación y los periodistas.



“No se trata de un espacio ausente de controles, donde se permite el todo contra todos, no, las obligaciones de los actores políticos también se trasladan por regla general a las redes sociales e Internet, pero lo mismo para los compañeros de la prensa”, insistió.



Por ello recordó que en caso de denunciarse una violación o infracción a la Ley por parte de un medio o periodista, las autoridades electorales, llámese INE o los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), deben iniciar un procedimiento administrativo sancionador en su contra.



“Es denominado procedimiento especial sancionador (PES), y lo investigan las autoridades electorales, lo substancian, hacen las diligencias, integran el expediente y el fondo de la denuncia lo resuelven los tribunales electorales del país”, explicó.



El funcionario del Instituto Nacional Electoral apuntó que los entes comiciales, previo a la resolución de fondo por parte de los órganos jurisdiccionales, pueden decretar medidas cautelares, que buscan “frenar” y “evitar que se lesionen de manera irreparable derechos o principios de la materia electoral”, esto hasta en tanto el tribunal no resuelva el fondo de la denuncia.



Añadió que los medios que incurran en violaciones a la Ley pueden recibir por parte de los tribunales, desde una amonestación pública, hasta una multa, pasando por la orden para que se utilice o se sustituya el tiempo de radio y televisión no transmitido de manera adecuada.