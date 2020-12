INE aún no expone a quienes ejercieron violencia política de género contra mujeres en el Estado

El Instituto Nacional Electoral (INE), ya puso en marcha el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. Sin embargo, hasta la fecha aún no aparecen los registros de funcionarios o autoridades de Veracruz que hayan incurrido en tal conducta.



Lo anterior pese a que el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) y la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación (TEPJF) han acreditado varios casos de servidores públicos de la entidad que han violentado políticamente a mujeres.



Al revisar el sitio https://www.ine.mx/actores-politicos/registro-nacional-de-personas-sancionadas/, hasta el momento sólo se encuentran visibles los casos de dos funcionarios: uno de Querétaro y otro de Campeche.



El primero de ellos José Alejandro Ochoa Valencia, servidor público estatal de Querétaro del municipio de Colón, sancionado el 23 de octubre por el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro (TEEQ), por su expresión: “Esto no lo voy a permitir… cuando no trabajan tienen que sacarse una foto… No somos su burla… P.D. Ahorita le damos publicidad gratis.”



En el fallo jurisdiccional se ordenó su inscripción en el registro nacional y su nombre permanecerá allí por cuatro años, por ser una falta ordinaria.



El segundo sancionado que aparece en esa lista es Luis Felipe Mora Hernández, alcalde de Calakmul, contra el que el Tribunal Electoral del Estado de Campeche (TEEC) acreditó violencia política de género por la omisión de los responsables en dar respuesta a peticiones realizadas por la actora, la obstaculización del desempeño del cargo, así como la omisión de realizar las sesiones de Cabildo.



La sanción aplicada el 28 de octubre consistió en una amonestación pública y su nombre formará parte del listado de violentadores del INE.



CASOS EN VERACRUZ



Las violaciones en Veracruz que quedaron acreditadas mediante fallos jurisdiccionales no sólo han sido de hombres contra mujeres, pues los resolutivos muestran el caso de una funcionaria contra otra o de una Alcaldesa contra un servidor público de la tercera edad.



El 6 de julio, los magistrados del Tribunal Electoral de Veracruz, confirmaron que el presidente Municipal de Altotonga, Ernesto Ruiz Flandes, incurrió en violencia política en razón de género contra la regidora quinta, María Elena Baltazar Pablo, por la indebida forma de convocarla a las sesiones de Cabildo.



Por ello, se ordenó al edil llevar a cabo las acciones necesarias para que la edil realizara sus funciones libre de acoso, hostigamiento o cualquier conducta que de manera material o simbólica propicie un ambiente hostil.



Ese mismo día, los togados le dieron la razón a la Regidora 11 del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Blanca Hilda Cueva Rosado, quien acusó violencia política de género derivado de actos cometidos por el presidente municipal, Víctor Manuel Carranza Rosaldo y otros servidores públicos.



En el fallo, se declararon fundados los agravios de vulneración al derecho de petición, al derecho de igualdad, al derecho a ejercer el cargo y se acreditó la violencia política en razón de género.



El 12 de agosto de este año, el TEV confirmó la violencia política que sufrió la síndica de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, María Griselda Mora Fernández, a quien se le vulneró el derecho del ejercicio de su cargo, ya que sólo se le pagó una parte del aguinaldo de 2019 y de enero a mayo de 2020, se le pagó menos que lo presupuestado por el Ayuntamiento en el presupuesto de egresos.



Por este motivo, se ordenó que el nombre del alcalde, Javier Castillo Vivero, fuera registrado en el catálogo del INE, además de vincular al Congreso del Estado, al Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), y dar vista a la Fiscalía General del Estado (FGE) y al Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz.



El 1° de octubre, la Sala Superior del TEPJF, confirmó que se cometió violencia política por razón de género contra la regidora del Ayuntamiento de Zongolica, Arely Tezoco Oltehua, ejercida por el presidente municipal, Juan Carlos Mezhua Campos.



En ese entonces, se determinó que el alcalde incurrió en este delito, por lo que se le ordenó garantizar la medida de reparación inmaterial a la regidora con atención médica y psicológica para su rehabilitación. Además, la Sala Superior también consideró que hubo omisión de convocar debidamente a la regidora a las sesiones del Cabildo.



El 15 de octubre, el TEV también determinó que la presidenta municipal del Ayuntamiento de Rafael Delgado, Isidora Antonio Ramos, y el regidor, Adrián Hernández Sánchez, ejercieron violencia política contra el síndico Único, Julián Cotlami Cocotle, quien pertenece a un grupo vulnerable al ser una persona adulta mayor.



Lo anterior, por la omisión de pagarle sus remuneraciones del periodo comprendido de la primera quincena de marzo a la primera de junio, así como de no convocarlo debidamente a sesiones de cabildo en ese lapso.



El 30 de octubre, magistrados de la Sala Regional Xalapa del TEPJF ratificaron la sentencia del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), que determinó que la síndica del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Yazmín Martínez Irigoyen, incurrió en violencia política de género contra funcionarias municipales, entre ellas, la directora de Contabilidad, Yolanda Sagrero Vargas.



La agraviada acusó que la síndica incurrió en maltrato, humillación, hostigamiento, acoso laboral, mobbing y violencia política en su contra, determinándose procedente su queja, por lo que se pidió a diferentes dependencias del Gobierno del Estado a tomar medidas preventivas para evitar que siguiera sufriendo de tales violaciones.



El 10 de diciembre, el Tribunal Electoral de Veracruz nuevamente acreditó violencia política en razón de género en contra regidora quinta del ayuntamiento de Altotonga, por la imposibilidad de ejercer sus funciones en el cargo.



Se declaró nuevamente fundado el agravio relativo a la omisión de convocarla debidamente a la sesión de 24 de julio, porque como se advirtió en el acta de sesión de cabildo, en la convocatoria no se le adjuntaron los documentos necesarios para que pudiera admitir un voto informado.