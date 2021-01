INE busca a observadores electorales en Veracruz

El vocal ejecutivo y presidente del Consejo Distrital 10 del Instituto Nacional Electoral (INE), con sede en Xalapa, Eduardo Romay Olmos, invitó a los ciudadanos a registrarse como observadores electorales en los comicios del 6 de junio próximo.



En entrevista telefónica, señaló que cualquier mexicano en pleno uso y goce de sus derechos civiles y políticos puede inscribirse para observar tanto los actos preparatorios previos, durante y después de la jornada electoral, teniendo como fecha límite para hacerlo el 30 de abril.



Reiteró que quienes reciban esta autorización estarán facultados por la ley para observar los actos de preparación y desarrollo del proceso electoral y para ello deberán registrarse en la página web del INE o acudiendo directamente a la Junta Local o Distrital más cercana a su domicilio.



Romay Olmos apuntó que los interesados deben cumplir con los requisitos de ser mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, no ser o haber sido miembro de dirigencias nacionales, estatales o municipales de organización o partido político alguno en los tres años anteriores a la elección, no ser o haber sido candidato a un puesto de elección popular en los tres años anteriores a la elección.



Además, deberán acudir a los cursos de capacitación, preparación y formación que imparta el INE, los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) o las propias organizaciones a las que pertenezcan los observadores bajo los lineamientos que emita el INE.



El funcionario electoral destacó que desde hace 26 años existe esta figura en el sistema electoral mexicano y quienes sean acreditados podrán realizar su labor de veeduría en cualquier parte del país, no importa el lugar de su residencia.



“En cualquier entidad federativa donde se lleve a cabo el proceso, sin importar el lugar de su residencia. Se pueden registrar aquí en Xalapa pero pueden realizar actividades de observación en otras partes del Estado o país”, precisó.



Asimismo, acotó que los aspirantes deberán contar con credencial para votar vigente y una fotografía retrato reciente, mismas que deberán entregarse en copia al hacer la solicitud personalmente, junto con un escrito en el que manifiesten que se conducirán conforme a los principios de imparcialidad, objetividad, certeza, legalidad, independencia y sin vínculos a partido u organización política.



“Es necesario que la suma de voluntades de ciudadanos se manifieste en este tipo de actividades, porque a veces desconocen cómo se llevan a cabo los procesos electorales y es importante que lo conozcan. De allí la invitación para que se sumen al trabajo que realizan tanto el INE como el OPLE”, insistió.



Eduardo Romay aclaró que el no tener conocimientos en la materia electoral no es impedimento para llevar a cabo su trabajo, ya que el INE brinda la capacitación para que pueda desempeñar adecuadamente estas funciones y expuso que posteriormente deberán rendir un informe sobre lo observado.



Finalmente, enumeró que a nivel nacional se han recibido 721 solicitudes, por lo que espera que a través de la promoción de la convocatoria en los próximos días empiecen a recibir peticiones en la Junta Local 10 de Xalapa.