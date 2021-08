INE cede tiempos en radio y televisión para trasmitir contenido educativo

El Instituto Nacional Electoral (INE) cedió de manera temporal los tiempos en radio y televisión que administra a la difusión de contenidos educativos a partir del inicio del ciclo escolar 2021/2022, como consecuencia de las medidas de contingencia de la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19).



El árbitro electoral consultó a los partidos políticos nacionales y locales del país la disposición de ceder sus tiempos y en el caso de Veracruz, los institutos políticos locales que perdieron sus registros: ¡Podemos!, Unidad Ciudadana y Juntos por Veracruz no respondieron, el partido Cardenista respondió con un “no”; el resto de los partidos no contestaron.



El INE expuso a los partidos políticos la necesidad de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de seguir transmitiendo el programa “Aprende en Casa” durante el próximo ciclo escolar 2021-2022.



Por lo que se solicitó a todos los partidos políticos nacionales y locales que emitieran un pronunciamiento en caso de que determinaran no ceder su prerrogativa únicamente para los canales multiprogramados que se encuentren transmitiendo el programa.



Además, se les informó que, en caso de no dar contestación al oficio se entendería que el partido político se encuentra de acuerdo en ceder su prerrogativa en radio y televisión, únicamente en los canales multiprogramados y en aquellos que por libertad programática determinen transmitir los contenidos educativos.



La SEP externó a los partidos políticos que las circunstancias en las cuales se desarrolló el ciclo escolar 2020-2021, bajo un modelo de educación a distancia, el avance en los aprendizajes de los educandos se logró de manera diversa, por lo que el riesgo de abandono escolar y rezago educativo puede generarse de manera significativa si no se continúa con la suma de esfuerzos y estrategias por todos los medios posibles para brindar el servicio; por ello, determinó no interrumpir la transmisión de la programación de “Aprende en Casa”.



El Programa tiene prevista una modalidad mixta (presencial y virtual), buscando la mayor cobertura posible al igual que en el ciclo escolar pasado.