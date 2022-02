INE critica “deslealtad a la democracia” tras desplegado pro AMLO de Gobernadores

Luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó eliminar el desplegado de 17 gobernadores de MORENA y la jefa de gobierno de la Ciudad de México en apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador, por considerar que violaba la veda impuesta en la Ley de Revocación de Mandato, el presidente del órgano electoral, Lorenzo Córdova Vianello, acusó a esos gobernantes de ser “desleales” a la democracia y les hizo un “enérgico” llamado a respetar las disposiciones legales.El Consejero Presidente del INE remarcó que el marco legal que regula el proceso de la consulta de Revocación de Mandato fue aprobado por el Congreso de la Unión, y en particular por la mayoría integrada por MORENA y sus aliados.“En esta semana hemos visto que lamentablemente, algunos actores políticos han hecho patente una vez más, su deslealtad con la democracia, al transgredir las leyes que el propio Congreso ha aprobado para la promoción de la Revocación de Mandato, así como las restricciones a la propaganda gubernamental que imperan durante este proceso”, denunció.En un video publicado en redes sociales, Córdova Vianello exhortó a los altos funcionarios del país a ser congruentes y estar a la altura de la ciudadanía, que ha externado su interés en participar en este inédito ejercicio de democracia participativa.“Ojalá que aquellas personas que, ocupando altos cargos públicos, vulneran o desconocen las reglas constitucionales y las leyes que su propio partido ha aprobado, estén a la altura de la ciudadanía en los días por venir, pues eso abonaría a la buena marcha de este proceso y al fortalecimiento de la cultura política democrática en nuestro país.“Aprovecho para hacer un llamado enérgico a los diversos actores políticos a respetar las leyes aprobadas por las mayorías legislativas. Son disposiciones que el INE no decidió, pero que están en la Constitución y en la ley, y que, por lo tanto, la autoridad electoral seguirá aplicando estrictamente”, advirtió el Presidente del INE.Por otra parte, afirmó que el proceso de revocación de mandato “va y va muy bien”, pues en sólo 11 días, los capacitadores del INE han visitado a más de 2 millones de personas en sus domicilios para invitarlas a participar como funcionarias y funcionarios de casilla.Detalló que más de 200 mil han sido ya capacitadas en una primera etapa y son consideradas como aptas para participar en la jornada del próximo 10 de abril, por lo que, a 50 días de la consulta, se cuenta ya con el 70 por ciento de las casi 287 mil personas requeridas para recibir y contar el voto de la ciudadanía.Lorenzo Córdova subrayó que el nivel de aceptación a participar como funcionarias y funcionarios de casilla corresponde con el de procesos electorales anteriores, lo que quiere decir que la gente sigue confiando en el INE como el órgano garante de la democracia y la autoridad que, con legalidad, certeza y transparencia, organiza bien y lleva a buen puerto las jornadas de votación.“Esa confianza ciudadana es la piedra angular de todo nuestro sistema democrático; es decir, ciudadanas y ciudadanos recibiendo y contando el voto de sus vecinas y vecinos. No en balde, el INE es hoy por hoy la institución civil con mayor credibilidad y confianza ciudadana del Estado mexicano”, presumió.