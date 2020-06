INE dará constancia digital por credencial que perdió vigencia en 2020 y se tramitó renovación

Los ciudadanos veracruzanos cuyas credenciales para votar con fotografía perdieron vigencia a partir del 1 de enero de este año y que realizaron el trámite para renovarla, pero que no pudieron recogerla por el cierre de los módulos del Instituto Nacional Electoral a causa de la pandemia del virus SARS-CoV-2 o que hayan extraviado la mica, pueden solicitar una constancia digital que tendrá vigencia por tres meses a partir de su expedición.De acuerdo al reporte del INE, en el país hay un millón 908 mil 329 credenciales para votar con fotografía que perdieron vigencia a partir de este año, de las cuales, 125 mil 30 son de Veracruz.Ante ello, el INE considera la importancia que cobra la credencial para votar con fotografía en la vida cotidiana, al ser el documento de identificación oficial y resulta indispensable su presentación para la realización de distintos trámites ante instituciones públicas y privadas.Por lo que resulta pertinente que el INE adopte medidas que contribuyan al aseguramiento del derecho a la identidad de las y los ciudadanos, con la finalidad de ampliar sus posibilidades de identificarse en sus trámites administrativos.Las constancias digitales no sustituyen a la credencial para votar con fotografía, toda vez que su emisión corresponde a una medida extraordinaria ante el cierre de los módulos de atención del INE que cerraron temporalmente por la pandemia, ni tampoco exime a las y los ciudadanos su obligación de mantener actualizado su registro en el Padrón Electoral.La Constancia Digital podrá tramitarse hasta el 1° de septiembre de 2020, y se expedirá a favor de todas y todos aquellos ciudadanos que cuenten con un registro vigente en el Padrón Electoral; es decir, este documento que tendrá carácter temporal, no está dirigido a quienes se les venció su credencial en 2018 o previo a este año.El formato de las constancias digitales puede descargarse en la siguiente liga: https://www.ine.mx/wp-content/uploads/2020/05/formato-solicitud-constancia-digital.pdfY la solicitud deberá contener al menos, lo siguiente datos: nombre de la o el ciudadano titular; documento o medio de identificación que acrediten la identidad de la o el titular; domicilio y/o correo electrónico para recibir notificaciones; los datos personales que forman parte del Padrón Electoral a los que solicita acceder; fecha; firma y, en su caso, los documentos que acrediten la personalidad e identidad del representante.Una vez llenado y firmado el formato con la información de la o el ciudadano, se deberá escanear o tomar una fotografía y enviarla al correo electrónico [email protected] El INE recibirá la solicitud, verificará que esté completa y que corresponda a un registro vigente en el Padrón Electoral y la Lista Nomina y, de ser procedente, emitirá la Constancia Digital y la enviará al correo electrónico registrado en la solicitud.Este proceso de verificación podrá tardar entre 3 y 5 días, dependiendo del volumen de solicitudes que se presenten.Las y los ciudadanos podrán imprimir su Constancia Digital y presentarla ante las instituciones públicas o privadas como medio de identificación.