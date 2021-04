INE de Orizaba recibe material para comicios

Este viernes llegó a las oficinas del INE en Orizaba papelería, bolsas para las boletas, portagafetes y demás accesorios para los comicios que no requirieron la custodia de la Secretaría de la Defensa Nacional.



En entrevista, el vocal ejecutivo de la Junta Distrital del INE, Rubén Emilio Gálvez, dijo que las actas y boletas llegarán en un segundo envío que es custodiado.



“Nos llegan hoy etiquetas, bolsas para boletas, portagafetes, etiquetas selladoras, material braille, carteles, material de escritorio, son accesorios para colocación en la casilla e integración del paquete”.



La apertura del camión donde esto era transportado se hizo en presencia de representantes de partido, quienes fueron convocados por personal del Instituto.



Adecuándose a la nueva realidad que vivimos, estas cajas de material diverso fueron desinfectadas, para después enviarlas a la bodega correspondiente.



“El Instituto desde hace tiempo tiene la política de la reutilización del equipamiento y material, entonces cuando se concluye el proceso electoral comenzamos a hacer diagnósticos de con qué contamos para sólo solicitar complementos y así no gastar en cada proceso electoral. En este caso, ya no pedimos canceles y algunos que nos sobraron hasta los enviamos a otro distrito”, indicó el vocal.



Dijo que también les serán enviadas urnas necesarias, pues algunas están en buen estado a pesar de que fueron usadas en el proceso electoral pasado.



Fue a las 11:32 horas de este viernes 16 de abril que arribó esta paquetería en un torton de la empresa MYM, dedicada al autotransporte federal, con placas 85-AS-5G.