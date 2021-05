INE debe atraer comicios en Veracruz y destituir a consejeros del OPLE, afirman

El Instituto Nacional Electoral (INE), debería atraer con urgencia el proceso comicial en Veracruz derivado de las violaciones a los principios de legalidad y certeza en que ha incurrido el Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE), desde el registro y validación de las candidaturas hasta la no impresión y distribución, hasta este lunes, de la totalidad de las boletas en las que los ciudadanos emitirán sus votos.



Así lo consideró el politólogo Eduardo de la Torre Jaramillo, quien agregó que los partidos políticos no deberían ser “tan permisivos” ante lo que está sucediendo y solicitar ante el INE el inicio de un procedimiento de remoción en contra de los siete integrantes del pleno.



“El llamado es a los partidos políticos, que no sean tan permisivos con la función del OPLE porque esto ya debería ser un proceso de atracción de la elección por parte del INE. Es lo que deberían solicitar para no ser complacientes con la ineficacia e ineficiencia del órgano electoral”, manifestó en entrevista telefónica.



Insistió que el Consejo General del instituto comicial veracruzano ha violentado la organización del proceso en general, comentando que la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos (DEPPP) ha mostrado ser ineficaz, ineficiente e incompetente para poder desarrollar esto.



El también candidato suplente a la Diputación Plurinominal por Unidad Ciudadana (UC), recordó que las boletas de las elecciones federales llegaron a los 20 Consejos Distritales entre el 8 y 18 de mayo, y a partir de este lunes empezaron a entregarse los paquetes electorales a los presidentes de las mesas directivas de casillas; mientras que en el OPLE aún no se reciben las de Ayuntamientos.



“Esto es grave porque los partidos no revisan cómo quedaron conformadas sus planillas y los candidatos, si tienen el nombre, los colores y esto por supuesto afecta el proceso electoral ya que puede haber alguna afectación con algún partido político con sus candidatos”, ahondó.



A decir del igualmente director General de Global Consultores Asociados, esta situación que ocurre en Veracruz ya sucedió en Chiapas, lo que derivó en la destitución del Consejo General del órgano comicial de esa Entidad Federativa.



“No se ha emitido hasta este momento el acuerdo del OPLE para que se publique en la Gaceta Oficial del Estado de cómo quedaron conformadas de manera definitiva las planillas y esto apunta nuevamente a la incompetencia de la DEPPP, no se puede revisar si hay paridad de género en todos los partidos”, cuestionó.



Reiteró que la actual conformación del órgano electoral local se debe ir después del 6 de junio, acusando que seis de sus siete integrantes fueron designados por intervención directa del consejero general del INE, José Roberto Ruíz Saldaña.



“Esas designaciones son prácticamente de manera personalizada por parte de un sólo consejero del INE y lo que vemos es que un Consejo General anodino, insulso e incapaz de organizar un proceso electoral como el que estamos viviendo”, precisó.



Según él, a pesar del “ejército” que contrató la DEPPP para revisar el cumplimiento de los requisitos por parte de las personas postuladas por los partidos, no fue capaz de hacerlo en tiempo y forma.



“Si no observas que tus directores ejecutivos están fallando, entonces el que se tiene que revisar es el OPLE. Imagínate lo que le hicieron a un partido político cuando le anularon 19 candidaturas y después el Tribunal Electoral Federal tuvo que volver a reinstalarlos por un error del OPLE. Esos errores son del OPLE, no de los partidos”, mencionó una vez más.



Adicionalmente, Eduardo De la Torre señaló que si hasta el jueves es que se prevé que las boletas de Ayuntamientos sean entregadas a los presidentes de las mesas directivas, ya no habrá oportunidad de corregir errores que pudieran aparecer en las mismas, aunado a que las campañas ya habrán terminado.



“Los siete partidos nuevos, tanto nacionales como locales, por ese error del OPLE pueden perder hasta el registro. La responsabilidad es del OPLE, violentaron los principios de legalidad y certeza en un proceso electoral tan importante como es el de Veracruz (…) el jueves ya se acabó la campaña, entonces ya le hiciste un daño a los partidos tanto a los nuevos como a los viejos”, estableció finalmente.