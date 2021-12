INE debe blindar candidaturas, dice Cuitláhuac tras captura de Alcalde electo morenista

El gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, señaló que corresponderá al Instituto Nacional Electoral (INE) llevar a cabo las acciones para “blindar” las candidaturas a cargos de elección popular y así evitar que los partidos postulen a personas con presuntos nexos con la delincuencia.Al retomar el tema de la detención del alcalde electo de Lerdo de Tejada, Fabián “N”, la semana pasada y a quien el día de ayer se le giró una nueva orden de aprehensión por su probable participación en el delito de secuestro, señaló que a él como Ejecutivo no le corresponde “poner las reglas del juego”.“Eso lo tendrá que discutir el INE, yo no pongo las reglas del juego, el INE ya tiene que observar eso y advertir a los partidos”, expresó en conferencia de prensa desde el Palacio de Gobierno.No obstante, manifestó que durante los procesos comiciales hay derechos políticos para la ciudadanía, aunque algunos, comentó, se molestan “que los hagan a un lado” y reclaman que se les respete.“Entonces tenemos que actuar apegados a derecho, no nos queda de otra de acuerdo con la Ley, respetando derechos, porque si tú crees que alguien presumiblemente pudiera ser un delincuente pero no hay juez, ni fiscalía, ni el INE que te lo advierta, pues vas a lastimar sus derechos políticos”, expuso.García Jiménez dejó en claro que ni en el caso del edil electo de Lerdo de Tejada, ni en otros, habrá impunidad para alguien, destacando que la Fiscalía General del Estado ha actuado sin miramientos de colores partidistas, de manera puntual y apegada a derecho.“Yo le reconozco a la FGE que actúe así y cualquiera que se haya confundido pensando que algunas siglas de algún tipo de partido lo iba a proteger pues tampoco porque nosotros no vamos a hacer algún tipo de complicidad o acuerdo con absolutamente nadie, a fin de que obtenga impunidad”.El Mandatario acotó que quien cometa un delito será llevado ante un juez y se hará justicia a las víctimas. “No va a haber impunidad, se va a castigar, caiga quien caiga”.“Se hacen las solicitudes a la Fiscalía o al Poder Judicial de si alguien está impedido por Ley para postularse como candidato, lo advirtiera al INE, los partidos hicieron la petición, incluso lo hicieron público”, expuso.Además, el Mandatario estatal recordó que previo al registro de candidatos a las Alcaldías y Diputaciones en abril de este año, le pidió a los institutos políticos que no postularan a personas que podrían estar involucradas en delitos.“Pero no lo puedes determinar cuando una persona cambia de ser de pronto, una vez que triunfa y cree que con eso va a ganar impunidad, ahí está la prueba de que no, está la prueba de que nosotros actuamos parejo”, enfatizó Cuitláhuac García Jiménez.