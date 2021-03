El consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), José Roberto Ruiz Saldaña, rechazó que la aplicación desarrollada para la recolección del apoyo ciudadano sea la causante de que muchos aspirantes a candidaturas independientes no logren juntar el mínimo requerido para contender bajo esta figura el próximo 6 de junio.



“Nosotros rechazamos que la aplicación sea la causante, la realidad es que el tema ha avanzado, en el caso de aspirantes a diputaciones federales, lo cual demuestra que no son cuestiones técnicas, sino que si uno revisa caso por caso, el resultado será que todo depende del trabajo previo, la capacidad política y el trabajo de organización que puedan tener los aspirantes”, comentó.



En entrevista telefónica y basado en su experiencia como integrante del ente comicial, reiteró que quienes tienen mayor éxito en esta figura son aquellos que tienen un trabajo político previo, con base y organización de personas que le respalden, citando el caso de José Pedro Kumamoto Aguilar, el primer candidato independiente que logró una diputación local en Jalisco.



“En 2018 nos decían los aspirantes que era la aplicación pero nos reuníamos con ellos, con sus equipos y les hacíamos ver cómo funcionaba la aplicación, algunos casos lo que necesitaba era familiarizarse con la aplicación, su utilización pero nunca hubo una problemática que revelara que fuera una cuestión técnica”, insistió.



Y es que aspirantes a candidaturas independientes como Agustín Arcos Gamboa, quien la busca para la Alcaldía de Xalapa, aseguraron que la aplicación “Apoyo Ciudadano INE” presentaba errores y fallas, sobre todo en el apartado en el que las personas desde sus teléfonos podían brindarles sus firma, o como Raúl Arias Lovillo, que definió que las firmas de apoyo eran 10 veces más que lo solicitado para integrar un partido político.



Ruiz Saldaña sostuvo que son más las personas que desisten en su intento por lograr la nominación electoral sin el respaldo de un partido, a aquellas que finalmente obtienen el registro, ya que enumeró que de las 66 personas que a nivel federal presentaron su escrito de intención, tres desistieron inmediatamente, 14 no entregaron la documentación completa y fueron improcedentes, quedando 44 aspirantes formales.



“Entonces no es cuestión de la autoridad, si me preguntaran si hay una inequidad respecto a los partidos, por supuesto que sí. Los partidos para estas elecciones a nivel federal tiene mil 500 millones de pesos para campañas pero las condiciones por sí mismas no son imposibles para poder contender por la vía independiente. Ya el Tribunal Electoral quitó muchos requisitos que al principio eran desproporcionados”, recordó.



En ese sentido, indicó que anteriormente la forma en que se recababan las firmas era muy estricta, pues se debía recabar un porcentaje por cada sección electoral, o dependiendo el cargo, tenía que ser de cada municipio (para Gubernatura) pero el órgano jurisdiccional concluyó que con que se cumpliera el porcentaje mínimo de apoyos era suficiente, no importa la procedencia del marco geográfico por el que se participa.



Acotó además que antes no podían tener financiamiento privado mayor al público pero eso ya se eliminó. “De 2018 a la fecha han mejorado las condiciones y hoy día no es imposible participar como aspirante pero reitero, se requiere un trabajo político previo de varios meses, que consiste en que los conozcan en las colonias, en cuanto se abra el periodo de recolección, activen su base de apoyo para que queden esas firmas de manera electrónica”.



Sobre el argumento de muchos aspirantes de que la pandemia de COVID-19 ha impedido salir a recabar los respaldos y que algunas veces los ciudadanos rechazan apoyarlos para evitar contagiarse, el consejero del INE negó que eso sea cierto, colocando como ejemplo a cinco aspirantes de Tlaxcala, Jalisco y Michoacán, que recabaron más de 6 mil firmas cada uno.



“Si fuera la pandemia, a nadie le hubiera ido bien. Obviamente, está pendiente que el Consejo General apruebe esos registros pero en forma preliminar hay este número de aspirantes que alcanzaron formalmente estos apoyos. Otro argumento es que a los capacitadores asistentes electorales (CAE), la ciudadanía le está abriendo la puerta, incluso a estas alturas vamos mejores números que respecto de 2018 y 2020”, afirmó José Roberto Ruíz Saldaña.