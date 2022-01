INE en Xalapa busca supervisores y capacitadores para consulta de revocación

El vocal ejecutivo de la Junta Distrital 10 del Instituto Nacional Electoral (INE), con sede en Xalapa, Eduardo Romay Olmos, invitó a la ciudadanía de la Capital a participar en el procedimiento de captación de aspirante a supervisor electoral (SE) o capacitador asistente electoral (CAE), para una eventual revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.En entrevista telefónica indicó que los requisitos para participar son ser mexicano o mexicana y presentar acta de nacimiento o carta de naturalización; contar con credencial para votar vigente del distrito correspondiente o comprobante de trámite.Además, los interesados deben haber cursado mínimo la Educación Secundaria y presentar constancia de estudios; no haber sido representante de partido político en los últimos tres años y no militar en ningún partido político.Romay Olmos refirió que para el registro es necesario ingresar a la página https://revoca2022-reclutaseycae.ine.mx, en donde deberán crear un perfil con un correo electrónico y tener a la mano su clave de elector.En dicho sitio web, añadió, los aspirantes a SE o CAE deberán integrar su expediente con la solicitud completada a través del sistema de registro en línea y adjuntar el acta de nacimiento o carta de naturalización; la credencial para votar vigente; el comprobante de domicilio con vigencia no mayor de tres meses y el comprobante o constancia de estudios que acredite el nivel educativo de Secundaria.El titular del INE en Xalapa detalló que el registro se encuentra abierto y estará disponible hasta el 11 de enero, por lo que las personas que completen el registro y pasen satisfactoriamente la revisión documental presentarán un examen de conocimientos basado en una Guía de estudio que el INE les proporcionará.Cabe recordar que el 4 de febrero es la fecha límite para que, en caso de haberse reunido el número de firmas necesario para promover el referéndum revocatorio, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emita la convocatoria respectiva, cuya jornada de votación se llevaría a cabo el 10 de abril.