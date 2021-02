INE facilita a partidos cumplir con candidaturas para grupos vulnerables

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aclaró que para la postulación de candidaturas a las Diputaciones Federales, las personas que se ubiquen en más de un grupo en situación de vulnerabilidad serán contabilizadas en cada uno de ellos, así como en el género correspondiente.



Lo anterior al dar contestación a la consultada presentada por el Partido Acción Nacional (PAN), en relación con la forma en que el ente comicial contabilizará a una persona que se ubique en más de un grupo en situación de vulnerabilidad, para el cumplimiento de las acciones afirmativas establecidas en su favor.



En el acuerdo aprobado durante la sesión extraordinaria de este lunes se estipuló que cuando se trate de personas trans, el INE registrará a la persona en el género que se autoadscriba, siempre y cuando se presente una carta al respecto y la documentación comprobatoria.



Se especifica que la salvedad se da con las personas no binarias, quienes no serán consideradas en género alguno por lo que no contarán para cumplir con el principio de paridad.



Cabe recordar que el pasado 15 de enero y acatando la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), los integrantes del pleno determinaron que los partidos políticos o coaliciones deberán destinar 45 candidaturas a las Diputaciones Federales a personas indígenas, discapacitadas, afromexicanas y de la comunidad LGBTI+.



Con los criterios aplicables para el registro de candidaturas a diputaciones por ambos principios que presenten los partidos políticos y, en su caso, las coaliciones ante los Consejos del Instituto, para el Proceso Electoral Federal 2020-2021, aprobados mediante Acuerdo INE/CG572/2020 y modificados por acuerdo INE/CG18/2021, se busca que los pueblos originarios que existen en el país, así como los grupos vulnerables, tengan representación y voz y voto en la Cámara Baja del Congreso de la Unión.



En el caso de los indígenas, se estipuló que en 21 distritos electorales se deberá postular obligatoriamente a ciudadanos que se autoadscriban como tal y nueve fórmulas plurinominales. Con relación a las personas afromexicanas, se fijó que serán tres fórmulas en cualquiera de los 300 distritos electorales y una por el principio de representación proporcional.



En el caso de las personas discapacitadas, serán seis los distritos donde los candidatos corresponderán a este grupo poblacional. Además, los partidos políticos nacionales deberán postular dos fórmulas plurinominales integradas por ellas.



El órgano electoral nacional resolvió adicionalmente que los partidos políticos nacionales y, en su caso, coaliciones, deberán postular cuando menos dos fórmulas de personas de la diversidad sexual en cualquiera de los 300 distritos electorales federales y una para el caso del principio de representación proporcional.