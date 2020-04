INE frena cartas firmadas por AMLO sobre apoyos con microcréditos

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó dictar medidas cautelares para dos cartas que se han enviado desde el Gobierno Federal para el otorgamiento de microcréditos para el bienestar.



La Comisión determinó, por unanimidad, que se deben dejar de enviar las dos primeras versiones de cartas a microempresarios, en donde se otorgan los créditos de 25 mil pesos, ello porque contienen nombres y firmas de funcionarios federales, incluido el presidente Andrés Manuel López Obrador.



Las medidas cautelares incluyen el no envío de las cartas y la no difusión de las mismas a través de redes sociales.



La Comisión informó, además, que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) envió una tercera versión de la carta, en la cual no se incluye ningún nombre de funcionario federal. Este documento fue bien visto por la Comisión y no se prohibió su difusión.