INE niega registro a candidato de MORENA por Gubernatura de Michoacán

El Consejo General del INE negó el registro a Raúl Morón Orozco como candidato de MORENA a la gubernatura de Michoacán por no reportar gastos de precampaña; mantuvo el registro de Víctor Hugo Romo



Por no presentar informe de gasto de campaña en tiempo y forma, el INE aprobó que se retire la candidatura a Raúl Morón Orozco, quien busca la gubernatura de Michoacán, por parte de Morena.



El acuerdo se aprobó con 6 votos a favor y 5 en contra.



En sesión del Consejo General que se lleva a cabo la tarde de este jueves, también se aprobó que Víctor Hugo Romo (Morena) no pierda la candidatura para la reelección en la alcaldía de Miguel Hidalgo, Ciudad de México.



