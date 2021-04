INE no cae en provocaciones, “el árbitro no juega ni se confronta”: Lorenzo Córdova a AMLO

El Instituto Nacional Electoral (INE), al ser el árbitro del juego, no entrará en confrontaciones con ninguno de los actores políticos, así que para quienes estén inconformes "ahí está el camino de la ley", dijo el consejero presidente del organismo electoral, Lorenzo Córdova.



Durante la firma de convenio con la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), a Córdova se le preguntó su opinión sobre lo dicho por el presidente Andrés Manuel López Obrador de que la decisión del INE de rechazar diversas candidaturas, entre ellas la de Félix Salgado Macedonio, es un “atentado a la democracia”, al respecto el consejero presidente del INE explicó:



“El INE no se mete con ningún actor político, sólo cuida que todos los actores políticos cumplan con lo que dice la ley. Pero es pertinente hacer una reflexión respecto a esta pregunta. A la democracia la tenemos que cuidar todos, si no la cuidamos todos, la democracia se nos puede ir entre las manos. La democracia es una construcción colectiva, es el producto de las luchas del pueblo de México, en su diversidad política”.



Unas horas después de la ratificación de los consejeros del INE de eliminar las candidaturas a Morena de Félix Salgado Macedonio al gobierno de Guerrero y de Raúl Morón para Michoacán, Córdova afirmó que quienes estén en contra de las decisiones “ahí está el camino de la ley”.



“Qué bueno que vayan al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cualquier ciudadano lo puede hacer, todas las decisiones del INE se pueden impugnar y será el Tribunal quien las convalidará o las modificará”.



Reiteró que “no va a caer en la provocación” de confrontarse con ningún actor político, candidato, aspirante, precandidato, dirigente partidista, o con algún funcionario público sea del nivel que sea, porque el INE “está para regular la contienda, no para formar parte de la contienda, aunque haya quien insista en colocar al INE en este papel”.



Afirmó que “a veces parecería que hay quien está más empeñado en jugar el juego contra el árbitro. (Éste) no juega, no va a patear ningún balón porque no le toca. Lo que sí va a hacer el árbitro y le toca, es vigilar la contienda”.



Dijo que en la discusión de ayer se acusó de soberbia al INE pero insistió: “No, no es un acto de soberbia, es un acto de elemental racionalidad y de comprensión del diseño legal electoral. El INE, al ser el árbitro de la contienda, está llamado a estar por encima de las disputas y la contienda política se da entre los partidos y los candidatos, ya empezaron las campañas”.



Pidió a todos los actores políticos respetar las leyes, exigir un clima de seguridad a las autoridades que les corresponde enfrentar la violencia.



Por su parte, el presidente de la COPARMEX, José Medina Mora, pidió al Gobierno Federal aplicar la vacuna a todos los ciudadanos que serán funcionarios de casilla y al personal del INE que trabajará durante las elecciones.



Comentó que en México lo que se requiere no son más leyes sino que se cumplan las que ya se tienen y “cualquier autoridad que cumpla con la ley estará siendo apoyada por la COPARMEX”.



Añadió que afortunadamente el mismo estado de Derecho del país permite que cualquier persona que no esté de acuerdo con decisiones del INE tiene la libertad de acudir con otras instancias en el Tribunal Federal Electoral para que se decida si se ratifica o se cambia la decisión del organismo electoral.



Medina Mora dijo que el país requiere que el INE sea un organismo sólido, neutro y apegado a la ley, “desde la COPARMEX defendemos la legalidad de las decisiones del INE, sabemos que cualquier ciudadano que no esté de acuerdo con las decisiones puede acudir al Tribunal Electoral a exponer sus inconformidades”.