INE no cerrará módulos y continuará entrega de credenciales en Córdoba

A fin de concluir la última etapa electoral de cara al próximo proceso, el 16 distrito Instituto Nacional Electoral (INE) no cerrará las puertas de sus módulos, es decir, se continuará con la entrega de credenciales, señaló Pablo Krauss López vocal del Registro Federal Electoral.



"Vamos a trabajar en los módulos de atención ciudadana sin parar, es decir, no habrá cierre de módulos para el fin de año".



Explicó que seguirán trabajando las tres sedes, la central, el módulo ubicado en Fortín y el tercero que se encuentra en la congregación de Potrero, sólo descansarán el 24, 25 y 31 de diciembre así como el primero de enero, es decir los días oficiales.



"Estaremos trabajando de manera ininterrumpida de 8 de la mañana a 8 de la noche en el módulo fijo y los dos semifijos trabajarán de 8 de la mañana a 3 de la tarde de lunes a viernes".



Explicó que así lo han determinado, ante la importancia que existe de que los jóvenes se inscriban o los ciudadanos renueven su credencial.



En el caso de los jóvenes, podrán solicitar su credencial por primera vez, todos aquellos que cumplan 18 años antes del 7 de junio.



Mientras que de la actualización dijo, concluye el diez de febrero, mientras que para la entrega de credenciales, se dará más tiempo, señaló Krauss López.



Hasta el momento, cuentan con alrededor de 3500 ciudadanos que no han cambiado su credencial 2020 y aunque podrían ejercer su voto en el 2021, incluso quiénes aún cuenten con credenciales terminación 19 también lo podrán hacer, sin que ambas pierdan vigencia como identificación para el próximo año.