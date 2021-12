INE no quiso poner la lupa sobre los Yunes; gastaron de más: MORENA

Con la orden que le dio la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) al Instituto Nacional Electoral (INE), de revisar nuevamente los gastos de campaña de la exalcaldesa electa de Veracruz, Patricia Lobeira Rodríguez, sí se lograría demostrar que incurrió en un rebase y por tanto, se reafirmaría la nulidad de esa elección.Así lo consideró el delegado estatal en funciones de presidente de MORENA en Veracruz, Esteban Ramírez Zepeta, quien apuntó que se trata de revisar todas las acciones que hizo la exabandera de la coalición PAN-PRI-PRD, porque demuestran que erogó más del monto permitido.“No solamente es la marcha, hay otro tipo de acciones, lo que se está tomando en cuenta también es el acción, la propia acción y es ahí donde nosotros tratamos de desenmascarar al INE, ¿por qué no revisa? Si no revisó una acción, ¿no va a revisar las demás?”, cuestionó.Al insistirle sobre si la decisión de los magistrados regionales sería suficiente para poder determinar que Lobeira Rodríguez gastó más de 2 millones 814 mil 962 pesos estipulado como el umbral máximo de gastos en el puerto de Veracruz, reiteró que se trata de verificar no sólo la marcha del 23 de mayo en apoyo al excontendiente, Miguel Ángel Yunes Márquez.“No es lo que se logre juntar, es la acción que sumaría a las demás irregularidades que existen en lo que resolvió el INE, son 50 y tantas y nosotros queremos contar con esa observación”, reiteró Ramírez Zepeta.Asimismo, insistió que el ente comicial ha tenido varias omisiones en la revisión de los gastos, por ello es que MORENA ha seguido presentando impugnaciones ante tal irregularidad.“Este tipo de fiscalizaciones no las tomó en cuenta el INE, el Consejo General y nosotros estamos pidiendo que sean tomados en cuenta porque es motivo de nulidad y no queremos que se tumbe un candidato, sino que se anule la elección”, puntualizó.Y es que confesó que el puerto de Veracruz es la “joya de la corona” para MORENA, así como para la oposición era ganar Xalapa; y acotó que es “lógico” que algunas cámaras empresariales apoyen a unas familias, equipos o partidos, en referencia a los posicionamientos que han emitido sus líderes.“Eso es natural, incluso en la propia sociedad, aunque no sean empresarios así sucede, que hay divisionismo entre ellos, la verdad ya va a depender de ellos, nosotros lo que estamos proponiendo es que se cumpla la voluntad del pueblo en el puerto de Veracruz”, reafirmó.