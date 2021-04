INE no registra percances graves para su personal en Veracruz

El vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE) en Veracruz, Josué Cervantes Martínez, informó que sólo han registrado 28 percances con su personal previo al proceso electoral, ninguno de gravedad.



"Estamos hablando de más de 3 mil personas que están recorriendo todo el Estado. No hemos tenido mayores incidencias, más que un robo común. No tenemos más que 28 casos en todo lo que va del proceso electoral, de contratiempos, una persona que no quiso recibirnos y se enojó mucho, hasta este robo".



Para el próximo 6 de junio, trabajarán con las diferentes fuerzas de seguridad municipales, estatales y federales, con el fin de tener una jornada electoral tranquila para los funcionarios y votantes.



"El INE no tiene un diagnóstico de factores de riesgo o focos rojos, nosotros lo que les decimos a las autoridades que pudieran tener ese diagnóstico, es que nos digan para saber dónde estamos operando y dónde se está moviendo la gente del INE. Las instancias de seguridad nos deben decir y tienen que reforzar la seguridad de la zona".



Para finalizar, explicó que los preparativos para el proceso electoral van en tiempo y forma, trabajando para que los ciudadanos tengan un ambiente de seguridad el día de emitir el sufragio.