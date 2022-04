INE ordena a MORENA bajar de redes mensajes de “traidores a la patria” contra opositores

A solicitud del Partido Acción Nacional (PAN), la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) impuso medidas cautelares contra el partido MORENA y sus dirigentes nacionales Mario Delgado y Citlalli Hernández, presidente y secretaria general, respectivamente, por la difusión de dos videos en Facebook y Twitter, en los que en opinión de los denunciantes, se les calumnia.La Comisión determinó que las publicaciones en las que se menciona la expresión "… PRI, PAN, PRD y MC son traidores a la patria”, en apariencia del buen derecho, imputan de manera directa un delito por el que no se ha establecido la culpabilidad del partido político denunciante o de quienes forman parte de él, dado que la Traición a la Patria es un tipo penal previsto en el Código Penal Federal.La Comisión también consideró que no es una manifestación aislada o espontánea surgida o emitida exclusivamente en el seno del ámbito parlamentario, sino que este tipo de expresiones trascendieron de la esfera legislativa y ahora forman parte de una posible estrategia o campaña partidista que podría provocar, además de calumnia, la incitación al odio y a la violencia en contra de otros actores y fuerzas políticas.Los consejeros electorales integrantes de dicha comisión explicaron que la Ley General de Partidos Políticos establece en su artículo 25 que son obligaciones de los partidos: “a) Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos”, lo cual se presume ha dejado de cumplir MORENA al desplegar la campaña referida hacia legisladores de otros partidos.La Comisión estimó que la posible campaña de odio puede violar los derechos de las personas legisladoras e incluso poner en riesgo su integridad.También precisó que este tipo de manifestaciones podrían vulnerar el derecho de las personas legisladoras al efectivo desempeño del cargo, porque parece que votar en contra de las propuestas de reforma legislativa realizadas por el partido político mayoritario o por el Presidente de la República les conllevaría ser señalados mediante una campaña de odio en su contra.Así, se ordenó a los dirigentes nacionales de MORENA, que, de inmediato, en un plazo que no podrá exceder de tres horas, “realicen las acciones, trámites y gestiones necesarias y suficientes para eliminar las publicaciones denunciadas alojadas en sus redes sociales, así como de cualquier otra plataforma electrónica o impresa bajo su dominio, control o administración”.La Comisión también ordenó a todo dirigente y miembro activo de MORENA se abstenga bajo cualquier modalidad o formato de comunicación oficial de realizar o emitir manifestaciones, comentarios, opiniones o señalamientos que calumnien a las personas legisladoras que hayan votado en contra de la reforma constitucional en materia eléctrica, es decir, inhibirse de referirse y exhibir su nombre y/o imagen bajo el calificativo de “traidores a la patria”.