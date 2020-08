INE ordena suspender transmisión íntegra de mañaneras de AMLO en Coahuila e Hidalgo

En sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó, con seis votos a favor y cinco en contra, una adenda en la que se precisa que durante los procesos electorales de Hidalgo y Coahuila, la transmisión de las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador deberá ser suspendida.



“A partir de que inicien campañas el 5 de septiembre y hasta que se realice la Jornada Electoral el 18 de octubre, no se podrán transmitir íntegramente las conferencias de prensa del Presidente de la República conocidas como ‘las mañaneras’”, señala el comunicado.



Lorenzo Córdova, presidente consejero del INE, detalló que las conferencias no están prohibidas como tal, sino la transmisión íntegra pues adquieren el carácter de propaganda electoral.



Por su lado la consejera Claudia Zavala señaló que esta medida da certeza a los medios de comunicación sobre lo que pueden o no transmitir. Asimismo destacó que la Comisión de Quejas dictará las medidas cautelares correspondientes para quien llegue a emitir de manera ininterrumpida las conferencias.



El Consejo General del INE también aprobó diversas excepciones a la prohibición constitucional de difundir propaganda gubernamental durante las campañas en Hidalgo y Coahuila, por tratarse de campañas relacionadas con salud, educación y protección civil.



El acuerdo también establece que las campañas gubernamentales en las que se difundan medidas preventivas relacionadas a la contingencia sanitaria por Covid-19, quedarán vinculadas al concepto de salud y se considerará lícita su transmisión durante las campañas electorales.