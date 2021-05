INE Orizaba llama a respetar lugares donde no se debe colocar propaganda electoral

A escasas horas del arranque de las campañas para las alcaldías y diputación local en el distrito 20 de Orizaba, la consejera presidenta del OPLE distrital, Jessica Anahí Méndez Beltrán, señaló la disposición de este organismo para apoyar a los contendientes y llamó a respetar los lugares donde no se debe colocar propaganda electoral.



Indicó que el pasado 29 de abril se vieron los espacios municipales que tiene disponibles el ayuntamiento de Orizaba y los mismos se sortearon entre los diferentes partidos y el resultado se dio a conocer al ayuntamiento de Orizaba.



En cuanto a los demás municipios del distrito, comentó que con oportunidad informaron que no contaban con espacios para colocar propaganda.



Señaló que son 14 partidos los que acreditaron a sus representantes ante este organismo electoral, lo cual no significa que todos postularán candidatos a la diputación local, pues hay dos coaliciones y del resto falta que el Consejo General del OPLE determine si se cumplió con todos los requisitos y se aprobaron las candidaturas, lo cual se sabrá hasta esta noche, ya cerca de finalizar el día.



Recordó que los candidatos harán campaña desde este 4 de abril y hasta el 2 de junio.