INE retrasa resolución sobre la elección de Alcaldía de Veracruz: TEV

La magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), Claudia Díaz Tablada, señaló que la demora en la resolución sobre la validez de los comicios del Ayuntamiento de Veracruz se debe a que el Instituto Nacional Electoral (INE) aún no se pronuncia sobre el supuesto rebase del tope de gastos de campaña de la virtual alcaldesa electa, Patricia Lobeira Rodríguez.En entrevista, expuso que el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) presentó ante la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) quejas contra la decisión del INE en torno al tema.“El caso del asunto de Veracruz fue una cuestión particular porque se impugnó ante la Sala Regional Xalapa un tema relacionado con unas quejas, que a decir de la parte actora no fueron consideradas para efectos de contabilizar respecto a los gastos de campaña que hubo en esa elección”, comentó.Díaz Tablada apuntó que los integrantes de ese órgano jurisdiccional federal le dieron la razón a MORENA y le ordenaron al ente comicial del país que analizara esas inconformidades y determinara si había un cambio respecto a los gastos que Lobeira Rodríguez había reportado.“El TEV, en la medida de lo que nos corresponde, hemos realizado diversos requerimientos al INE, en relación en cómo va ese procedimiento que tienen que realizar, finalmente hoy (viernes) la Sala Xalapa le ordena al INE (tras una nueva queja) que ya se pronuncie respecto a esas quejas y ya se tenga certeza respecto a lo que se decida en la elección de este Ayuntamiento”, abundó.A menos de un mes y medio de que las nuevas autoridades municipales tomen protesta y considerando la cadena impugnativa que podría darse después de la decisión que tome el Tribunal veracruzano, la Magistrada afirmó que tratarán de garantizarla, resolviendo lo más rápido posible la validez de esos comicios, con la que resuelva el Instituto Nacional Electoral.“Finalmente nosotros tratamos de garantizar esa cadena impugnativa, precisamente estas instancias federales, previstas constitucionalmente que tiene derecho todo justiciable, en este momento que nos encontramos y esperemos que se resuelva de una manera rápida, pues los -nuevos- Ayuntamientos entran en funciones el 1° de enero”, ahondó.Claudia Díaz Tablada consideró que si bien han pasado meses, desde la jornada del 6 de junio sin saberse una determinación respecto de esa elección, sí están en tiempo de dictar sentencia sobre la entrega de la constancia de mayoría a la excandidata de la alianza PAN-PRI-PRD.Sobre los señalamientos que en su momento hizo el representante de MORENA ante el Consejo General del OPLE, Gabriel Onésimo Zúñiga Obando, en los que la acusó de supuesta parcialidad en este asunto; refrendó que todos los fallos se toman como un colegiado y con base a las pruebas que presentan los inconformes con los resultados de las votaciones.“Nosotros hemos sido muy exhaustivos, muy puntuales en todos los asuntos que se presentan para finalmente tomar una decisión y que esta decisión siempre ha sido conforme a derecho”, precisó.Por otro lado, expuso que además de la resolución de las elecciones de alcaldes, el órgano jurisdiccional se encuentra atendiendo los asuntos relativos a la asignación de regidurías por parte del Organismo Público Local Electoral (OPLE).“Al ente comicial todavía le falta resolver respecto a la asignación de otros Ayuntamientos y finalmente considere que tiene un mejor derecho y que no fue asignado, puede presentar el medio de impugnación correspondiente”, concluyó.