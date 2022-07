INE se capacita para mejorar atención a sector LGBT+

El Vocal Ejecutivo del INE en Veracruz, Josué Cervantes Martínez, reconoció que en su momento al personal del instituto le ha faltado cultura para poder atender a los integrantes de la comunidad LGBTTTIQ."Nuestro personal en los módulos de atención ciudadana no estaba preparado para atender a esta gente. Por ello hemos recibido capacitación, nos han dado cursos, se han emitido los protocolos, los analizamos y constantemente estamos reiterando sobre ello hasta que culturalmente ya lo hagamos de manera natural".Agregó que existe una política de inclusión en el INE, para todo tipo de poblaciones que han estado históricamente en situación de vulnerabilidad: las mujeres en general, las comunidades indígenas, personas de la comunidad LGBTTTIQ."Con esta idea de inclusión hemos establecido protocolos, directrices, criterios, para que haya un marco de igualdad y de acciones afirmativas a fin de poderles respetar sus derechos".Explicó que en los módulos de atención ciudadana, cuando una persona llega y su expresión sexo genérica como la identificamos en el rol de hombre o mujer no corresponde conla foto o nombre, están obligados atenderle respetando la imagen con la que se presenta." Y procuramos si el nombre es de varón pero lo que estamos observando socialmente parece ser de una mujer, no decir el nombre propio de la persona, sino que le llamamos por sus apellidos".De igual forma cuando se presentan a votar en las casillas, durante elecciones, aunque no corresponda la foto con la persona, se verifica que se trate del votante y ya le entregan su boleta.