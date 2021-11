INE tiene “tela de donde cortar” para financiar revocación: Sergio Gutiérrez

El Instituto Nacional Electoral (INE) es el único órgano que se ha negado a implementar la austeridad que demanda la sociedad, afirmó el presidente de la Cámara de Diputados Federal, Sergio Gutiérrez Luna.Al afirmar que no hubo recorte presupuestal para el INE, el legislador de MORENA aclaró que no se le concedió la ampliación de alrededor de 5 mil millones de pesos que habían solicitado.Dado que no hubo disminución de recursos, tendrán que tomar medidas para que realice la consulta pública sobre la revocación de mandato.“Ellos (INE) tienen que tomar medidas de austeridad para poder sacarlo adelante. El INE tiene mucha tela de donde cortar para ajustarse y poder cumplir con sus obligaciones. Nunca hemos escuchado que el Instituto diga: ‘Voy en este plan de austeridad, voy en ciertas medidas, vamos a bajarnos el sueldo’”, dijo.Recordó que para 2021 se autorizaron casi 20 mil millones de pesos y no hubo implementación de medidas de austeridad.“Eso que dice el INE que fue recorte, no lo fue. El INE tuvo un presupuesto de alrededor de 19 a 20 mil millones de pesos. Ahora pedían 25 mil millones, no se le recortó, más bien no se le dio lo que pedían en exceso, así es”.Tras reunirse con empresarios de la Cámara Nacional de Comercio, Gutiérrez Luna afirmó que se ha acercado con este sector para informarles sobre la reforma fiscal y el Régimen Simplificado de Confianza, a través del cual se simplifica el pago de impuestos.Además de que gastarán menos en administración contable y podrán realizar planeación de inversión.“Van a pagar menos impuestos, se va a simplificar la forma en que pagan impuestos, van a tener deducciones aceleradas en inversiones, mayor monto de deducción y más rápido, es un régimen que viene a ayudar a la clase media”.Asimismo, resaltó que la incorporación de mayores de 18 años al Régimen Federal de Contribuyentes es para evitar que sea usurpada la identidad de los jóvenes por factureros.