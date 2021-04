INE y TEPJF "conspiran contra la democracia": AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) actuaron de manera antidemocrática, conspiraron y buscaron subvertir la paz al cancelar las candidaturas a gobernadores de Félix Salgado y Raúl Morón, en Guerrero y Michoacán, respectivamente, por no comprobar sus gastos de precampaña.



Mientras que Félix Salgado y Raúl Morón anunciaron que recurrirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para defender su derecho al registro como candidatos al gobierno de Guerrero y de Michoacán.



Al considerar el fallo como un exceso y un golpe para la democracia mexicana, el Jefe del Ejecutivo federal llamó a los ciudadanos de esas entidades a no desanimarse y aseguró que se tiene que acatar la decisión de las autoridades electorales.



“No es posible, no tiene justificación alguna que no comprobar supuestamente un gasto de precampaña por 14 mil pesos en lo que corresponde al candidato de Michoacán y 19 mil pesos que se le atribuyen al candidato de Guerrero se les cancele su registro para participar. Eso no tiene justificación. Se me hace excesivo y antidemocrático”, fustigó.



En la conferencia mañanera, el Presidente cuestionó: “¿Ustedes creen que los consejeros o los magistrados son demócratas? Yo digo no, al contrario, conspiran contra la democracia. Pero es momento de dar un ejemplo de sensatez y responsabilidad. Nada de confrontación, no caer en la trampa. Que no se dé motivo a ningún acto de violencia”.



Opinó que en éste, como en otros casos, no se tomó en cuenta la voluntad del pueblo, se descalificó y se afectó a los ciudadanos, porque las autoridades electorales les quitan el derecho a elegir.



“Tanto los consejeros del INE como los magistrados del tribunal actuaron de manera antidemocrática. Y esto se explica porque estos organismos, como otros, vienen del antiguo régimen antidemocrático”, insistió.



Exhortó a los ciudadanos a que no se desanimen y que no se exalten, porque hay que actuar con la cabeza fría aunque se tenga el corazón caliente.



Señaló que pese a ese agravio, todos los ciudadanos de Guerrero y Michoacán deben seguir adelante, no desmoralizarse, porque estos golpes llevan ese propósito de “desmoralizarnos y desanimarnos”, reiteró.



“A echarse para adelante, la libertad no se implora, se conquista y se tiene que hacer valer la voluntad de los sentimientos del pueblo de Michoacán y Guerrero”, arengó el Mandatario federal.



Sin embargo, el Presidente dijo que se tiene que respetar el veredicto del TEPJF, porque se debe apostar a la democracia y un acto como el del martes pasado, al que calificó de arbitrario, lleva un componente adicional, es un acto de provocación, denunció.



“Lo que quieren es subvertir el orden legal, la paz, la tranquilidad, entonces, no engancharse, no caer en la provocación, aceptar el resultado, sustituir candidatos y adelante pero no caer en la provocación de la confrontación y de la violencia”, exhortó.



El Presidente advirtió que por paradójico que parezca, el TEPJF junto con el INE fueron creados para que no haya democracia.



“Me van a decir y ¿por qué están ustedes en el gobierno? Por el pueblo, no por esos órganos, a pesar de esos órganos, por eso le digo a la gente, no estamos pensando que esa es, como dicen, la última instancia, no. La decisión final la tienen los ciudadanos, el voto libre, secreto y hay que participar”, llamó a la gente a votar.



Recordó que en la elección presidencial de 2016, presentó una denuncia en contra del entonces candidato del PRI, Enrique Peña Nieto, por haber rebasado los topes de gastos campaña y los magistrados de entonces resolvieron que quienes habían rebasado el tope fueron los partidos de oposición que lo impulsaron.



“¿Qué sucede? Pasa el tiempo y ahora con los escándalos de corrupción en PEMEX en ese gobierno, se conoce que se recibían sobornos de empresas extranjeras que se usaban para la campaña de ese partido y su candidato”, dijo.



El Titular del Ejecutivo federal retó a los “seudodemócratas, intelectuales orgánicos” a dar su postura sobre ese asunto: “¿Van a salir a decir: ‘La ley es la ley’? Me volteo y ando buscando al tonto que se los crea”, retó.