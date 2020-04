INEGI impone “renuncias voluntarias” a personal ante fin adelantado de Censo

El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) impuso la firma de "renuncias voluntarias" a verificadoras y verificadores participantes en el Censo Nacional de Población y Vivienda 2020.



Con lo anterior, el ente evita pagar los sueldos correspondientes a la última quincena de marzo y primera de abril, denunciaron verificadoras inconformes con las medidas de "recorte" del INEGI.



Previa petición de anonimato, un grupo de afectadas expresaron su negativa de firmar las renuncias voluntarias y por lo tanto, perder derechos incluidos en los contratos con el instituto.



Explicaron que en su caso realizaban la tarea de supervisar los conteos de viviendas y habitantes.



"Nuestra tarea es ir a las casas, checar que todo esté correcto y que si hay negativa de parte de las personas, checar qué negativas y verificar que todas las casas estén completamente censadas, verificar el trabajo del ennumerador", dijo una de las afectadas.



En este caso, el contrato con el Instituto vence el 17 de abril pero el martes se les instruyó ya no presentarse en el cuartel de operaciones, instalado en una escuela particular de Circuito Tajín y Chedraui Caram.



"Nos dicen a partir de ayer que vamos a hacer la renuncia del contrato y no nos están respetando los pagos y la renuncia de los contratos en general es hasta el 17 y se puede decir que es un despido injustificado porque por parte de la contingencia, Gobierno dijo que no se iba a despedir personal", aseguró.



Dijo que cada mes ganarían 7 mil pesos mensuales pero sólo se les pagó 3 mil 500 por la quincena de marzo, y en vez de percibir un sueldo hasta el 17 de abril, recibirían lo de tres días de abril.



Indicó que el Instituto les recortó sueldos y debido a la contingencia, puede incurrir en una responsabilidad administrativa por despedir trabajadores en plena emergencia sanitaria.