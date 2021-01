INEGI reporta 45% más muertes por COVID-19 que la Secretaría de Salud

Entre enero y agosto de 2020 se registraron 683 mil 823 defunciones, cifra 36.8 por ciento superior a las 467 mil 264 reportadas en el mismo periodo del año anterior, informó el INEGI.Las defunciones por COVID-19 en dicho periodo ocupan la segunda causa de muerte a nivel global con 108 mil 658 casos, por debajo de las enfermedades del corazón que ocupan el primer lugar con 141 mil 873 y por encima de la diabetes mellitus, que ocupa el tercer lugar con 99 mil 733.El número de defunciones por COVID-19 durante los primeros 7 meses del año fue 44.9 por ciento superior a las 75 mil 17 muertes reportadas una vez revisadas las cifras dadas inicialmente por las autoridades de Salud el 30 de agosto de 2020.En julio se presenta el mayor número de defunciones registradas con un 17.1 por ciento, seguido de junio y agosto con un 15.5 por ciento y 14.9 por ciento, respectivamente.Estos resultados se contabilizaron mediante los registros administrativos generados a partir de los certificados de defunción suministrados por las oficialías del Registro Civil, los Servicios Médicos Forenses y de los cuadernos estadísticos suministrados por las Agencias del Ministerio Público.Las entidades federativas que presentan el mayor número de muertes respecto al año anterior son Estado de México con 84 mil 185, Ciudad de México con 82 mil 449, Veracruz con 50 mil 842 y Jalisco con 40 mil 158.Para el periodo de enero a agosto, el 58.7 por ciento (401,766) de las defunciones corresponden a hombres, mientras que 41.1 por ciento (280,873) a mujeres; en mil 184 casos no se especificó el sexo.Para enero a agosto 2020 se esperaba un total de 488,343 defunciones y ocurrieron 673,260, por lo que con base en estos resultados se tiene un exceso de mortalidad por todas las causas de 184 mil 917, equivalente al 37.9 por ciento.Las cifras definitivas serán resultado del proceso de confronta entre la Secretaría de Salud y el INEGI y serán publicadas en el mes de octubre de 2021.Edgar Vielma Orozco, director general de Estadísticas Sociodemográficas del INEGI, informó que el 58 por ciento de las muertes por Coronavirus han ocurrido afuera de los hospitales.En entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, señaló que el Gobierno Federal reporta cifras de personas que murieron por COVID en hospitales y que el INEGI está también reportando los que murieron en sus casas o en las calles por Coronavirus.“Lo que ellos reportan son las muertes en hospitales, es muy importante y eso es lo que ha sido difícil en el tema de comunicación con la sociedad, esas son muertes en hospitales. Muchas personas no están muriendo en hospital, lo que estamos ofreciendo el día de hoy son las muertes en esos hospitales más las muertes en su casa o en las calles. Fuera del hospital murió el 58 por ciento”, dijo.Comentó que esta información no es ajena para las autoridades federales, toda vez que el INEGI está en el grupo interinstitucional para el análisis del COVID y se trabaja de manera coordinada.