Inflación anual supera el 7%, el nivel más alto en más de 20 años: INEGI

A pesar de la campaña de ofertas del Buen Fin, la escalada inflacionaria continuó durante la primera quincena de noviembre superando el 7 por ciento, el incremento anual más elevado en poco más de 20 años, impulsado por el alza en las tarifas eléctricas y los precios de algunos bienes agropecuarios principalmente, de acuerdo con los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).El Índice Nacional de Precios al Consumidor registró un crecimiento de 0.69 por ciento en la primera mitad de noviembre respecto a la quincena inmediata anterior. Con este resultado la inflación anual se ubicó en 7.05 por ciento, su alza más elevada desde abril de 2001.Entre los bienes y servicios cuya alza en sus precios y tarifas incidió más en este resultado, destacan las tarifas eléctricas con una variación quincenal de 24.16 por ciento producto de la conclusión del subsidio al programa de tarifas eléctricas de verano que se aplicó en 11 ciudades del país.Otros genéricos que contribuyeron a la inflación fueron: el tomate verde con un incremento quincenal de 42.06 por ciento; pollo, 2.76 por ciento; jitomate, 3.92 por ciento; otros chiles frescos, 19.77 por ciento; loncherías, fondas, torterías y taquerías, 0.39 por ciento; carne de res, 0.77 por ciento; automóviles, 0.79 por ciento; transporte aéreo, 7.08 por ciento; otras verduras y legumbres, 4.83 por ciento.Por el contrario, los bienes y servicios cuya reducción en sus precios contribuyeron más a contener la inflación, fueron: el gas doméstico LP con una reducción quincenal de 1.86 por ciento; gasolina de bajo octanaje, -0.46 por ciento; zapatos para hombre, -2.28 por ciento; carne de cerdo, -0.78 por ciento; bolsas, maletas y cinturones, -2.72 por ciento; paquetes de Internet, telefonía y televisión de paga, -0.48 por ciento; televisores, -1.39 por ciento; pantalones para mujer, -1.62 por ciento; neumáticos, -1.21 por ciento; y equipo terminal de comunicación, -1.23 por ciento.El índice de precios subyacente, que no incluye los genéricos cuyos precios son más volátiles, tuvo un incremento de 0.15 por ciento quincenal y de 5.53 por ciento anual; por su parte, el índice de precios no subyacente ascendió 2.29 por ciento quincenal y 11.68 por ciento anual.Al interior del índice de precios subyacente, a tasa quincenal, los precios de las mercancías aumentaron 0.07 por ciento y los de los servicios 0.25 por ciento.Dentro del índice de precios no subyacente, los precios de los productos agropecuarios subieron 2.17 por ciento quincenal y los de los energéticos y tarifas autorizadas por el Gobierno lo hicieron en 2.38 por ciento.