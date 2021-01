Inflación cierra 2020 con tasa anual de 3.15%, la más baja en siete meses

El INEGI informó que en el último mes de 2020, el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró un alza de 0.38% respecto al mes inmediato anterior, con lo que la inflación anual llegó a 3.15%, la tasa más baja desde mayo pasado.



Aun cuando la variación anual del índice de precios al consumidor superó el 2.84% reportado al cierre de 2019, se mantiene por segundo mes consecutivo por debajo del 4.0%, dentro del rango objetivo del Banco de México.



Entre los bienes y servicios cuya alza de precios incidió más en la inflación, destacan: la gasolina de bajo octanaje, con un incremento mensual de 1.12%; pollo, 3.20%; gas doméstico LP, 1.72%; huevo, 3.97%; carne de res, 1.25%; loncherías, fondas, torterías y taquerías, 0.46%; servicios turísticos en paquete, 6.45%; vivienda propia, 0.15%; carne de cerdo, 2.61%; y electricidad, 0.71%.



Por el contrario, los genéricos cuya baja de precios contribuyó más a contener la inflación, fueron: cebolla, con una disminución mensual de 25.35%; jitomate, -13.10%; papaya, -15.83%; nopales, -15.43%; chile serrano, -15.89%; otros chiles frescos, -11.25%; limón, -10.75%; tomate verde, -9.28%; calabacita, -11.37%; aguacate, -5.20%.



El índice de precios de la canasta de consumo mínimo, relativo al comportamiento de los precios de 176 productos y servicios seleccionados por el Coneval y el INEGI, presentó un alza de 0.51% mensual y de 3.44% anual. En cuanto al índice de precios de la canasta básica, éste mostró un aumento mensual de 0.69 por ciento y anual de 3.43 por ciento.



El índice de precios subyacente, que no incluye los bienes y servicios cuyos precios son más volátiles, tuvo un incremento mensual de 0.55% mensual y de 3.80% anual; por su parte, el índice de precios no subyacente disminuyó 0.13% mensual y a tasa anual creció 1.18%.



Dentro del índice de precios subyacente, los precios mensuales de las mercancías aumentaron 0.77% y los de los servicios 0.30%.



Al interior del índice de precios no subyacente, los precios de los productos agropecuarios retrocedieron 1.30% mensual, mientras que los de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno subieron 0.78%.