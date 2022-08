Inflación complica labores al Bando de Alimentos de Orizaba

Ante la alta inflación que se registra, el Bando de Alimentos de las Altas Montañas no sólo no ha podido crecer en este año como lo tenía previsto, sino que cada 14 días llegan a erogar hasta 100 mil pesos más para completar las despensas que entregan.Rodolfo Cordera Perdomo, presidente del Consejo de la Mesa Directiva, señaló que desde hace varios años habían tenido un crecimiento de 40 por ciento en el número de despensas que otorgaban y en éste se tenía previsto aumentar esos apoyos en al menos 25 por ciento; sin embargo no pudieron incrementar ni una sola despensa.Indicó que en vez de eso, cada 14 días llegan a erogar hasta 100 mil pesos para completar las que se hacen llegar a las siete mil personas vulnerables a las que van dirigidas.Comentó que las despensas se arman con productos nutrimentales como proteínas, granos, frutas y legumbres, pero todo ha subido por la inflación y les termina pegando mucho.Consideró que en lo que resta del año, este organismo asistencial tendrá que concretarse a mantener los apoyos que ya viene entregando y aún así buscar obtener más donaciones y recursos para no dejar desamparadas a las familias.Señaló que se ha buscado a varios alcaldes y les dicen que sí les van a ayudar, pero no les dicen cuándo.