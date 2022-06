Debido a la inflación en el país, el Banco de Alimentos de Córdoba ha frenado las cifras de entrega de despensa a familias de escasos recursos, no han tenido crecimiento y sólo pueden dar 3 mil 500 apoyos al mes, pues del año pasado a la fecha los productos de la canasta básica han incrementado hasta un 18 por ciento.Rodolfo Cordera Perdomo, presidente del patronato, reiteró que no han logrado crecer debido a esta situación económica e incluso frenaron apoyos del comedor comunitario donde daban alimento un día a la semana a 500 personas.Destacó que no hay para cuando haya una mejoría e incluso este año es complicado pues sus benefactores también han bajado sus donaciones.Por otra parte, indicó que en el boteo realizado la semana pasada lograron colectar aproximadamente 40 mil pesos, mismos que se utilizan para el gasto corriente de la organización.