Inflación continuaría hasta el tercer trimestre del año: CANACINTRA en Orizaba

Debido a que la inflación no cede y la expectativa de crecimiento para México está cada vez más a la baja, la situación económica se ve complicada, señaló Octavio Gracián Malpica, vicepresidente de la CANACINTRA en Orizaba.Destacó que la expectativa de inflación para este año anda en alrededor de 7 por ciento, mientras que la de crecimiento está a la baja y casi llegando al 1.7 por ciento.Señaló que la inflación se disparó por diversos factores externos, principalmente el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, que ha provocado un aumento en el precio de los combustibles, y al ser éste un insumo directo para la generación de energía y el transporte de mercancías, ha incidido en su aumento de precio.Consideró que es un problema grave, pues las hostilidades en ese lugar no cesan.Mencionó que el gobierno tomó la decisión de que Pemex no cobre el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) a los distribuidores, lo que ha permitido controlar la inflación; sin embargo, si lo dejara de hacer ésta se dispararía.Cabe mencionar que de acuerdo con el INEGI la inflación en México se aceleró en la segunda quincena de mayo y alcanzó su mayor nivel desde el 2001 ya que los alimentos siguen incrementando su precio; sin embargo, la presión inflacionaria seguirá hasta el tercer trimestre, de acuerdo con analistas, y a partir de ahí podrían comenzar a bajar.