Inflación en enero de 2021 fue la más alta en cuatro años: INEGI

El nivel general de precios reportó en enero de 2021 su incremento mensual más alto para dicho mes desde enero de 2017, impulsado principalmente por el alza de energéticos, de acuerdo con los datos publicados por INEGI.



En el primer mes de 2021, el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró un aumento de 0.86 por ciento respecto al mes inmediato anterior, tasa superior al 0.77 por ciento estimado por los especialistas. De esta forma, la inflación anual llegó a 3.54 por ciento, manteniéndose dentro del rango de variabilidad del banco central.



Entre los bienes y servicios cuya alza de precios incidieron más en el nivel de precios durante enero fueron: la gasolina de bajo y alto octanaje con incrementos mensuales de 6.06 por ciento y 5.35 por ciento respectivamente; papa y otros tubérculos, 18.84 por ciento; pollo, 2.81 por ciento; loncherías, fondas, torterías y taquerías, 0.71 por ciento; plátanos, 12.25 por ciento; cigarrillos, 2.75 por ciento; refrescos envasados, 1.13 por ciento; y carne de res, 0.97 por ciento.



Por el contrario, entre los genéricos cuya baja de precios contribuyeron más a contener la inflación, destacan: la cebolla con una baja mensual de -18.80 por ciento; transporte aéreo, -21.54 por ciento; servicios turísticos en paquete, -11.64 por ciento; huevo y jitomate, -4.17 por ciento respectivamente; pantalones de hombre, -2.94 por ciento; chile serrano, -7.38 por ciento; otros chiles frescos, -8.91 por ciento; vestidos, faldas y pantalones para niñas, -2.27 por ciento; y tomate verde, -4.9 por ciento.



Por su parte, los Estados que reportaron el mayor incremento en el nivel general de precios durante enero pasado, fueron: Estado de México con un incremento mensual de 1.38 por ciento; Sinaloa, 1.26 por ciento; Hidalgo, 1.25 por ciento; Baja California, 1.22 por ciento; y Michoacán. En contra, los que registraron la menor inflación, fueron: Chiapas, con un alza de 0.30 por ciento; Quintana Roo, 0.43 por ciento; Campeche y Nuevo León, 0.45 por ciento en cada caso; y Yucatán, 0.52 por ciento.



El índice de precios subyacente, que no incluye los bienes y servicios cuyos precios son más volátiles, presentó un aumento mensual de 0.36 por ciento y anual de 3.84 por ciento; por su parte, el índice de precios no subyacente avanzó 2.40 por ciento mensual y 2.63 por ciento anual.



Dentro del índice de precios subyacente, los precios de las mercancías se incrementaron 0.55 por ciento y los de los servicios 0.14 por ciento mensual.



Al interior del índice de precios no subyacente, los precios de los productos agropecuarios subieron 0.54 por ciento mensual, al mismo tiempo que los de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno fueron mayores en 3.81 por ciento.