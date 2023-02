Inflación pega donde duele: Se encarecen los antojitos

Después de 7 años, María Isabel se vio obligada a incrementar los precios de los alimentos que vende en su local de antojitos en pleno Centro Histórico del puerto de Veracruz.Explicó que aguantó toda la pandemia, pero ante la inflación de más de 7.9 por ciento, ya no era costeable mantener los mismos precios.En su establecimiento usan aproximadamente 4 litros de aceite al día, y es uno de los productos que más han incrementado su valor.El huevo ha subido hasta en 50 pesos el kilo, otro de los insumos más requeridos y que también rompió récord de en costos.“El aceite es esencial, lo utilizamos diario porque todos los días se cambia el aceite, lo esencial, el frijol, el huevo está por las nubes, antes la pieza la daba a 8, ahora están a 10, a comparación de otros lugares está menos, no subo más porque comprendo porque estamos todos en la misma situación hay que balancear para no perder”, indicó María Isabel Villegas, del local “Malena”.Los restauranteros han precisado que el ajuste en los precios de las cartas ha sido de alrededor de un 6 a 7 por ciento, lo correspondiente a la inflación, pero los aumentos seguirán a lo largo del año.Para los negocios pequeños, no hay descansos, el trabajo debe ser diario, porque de lo contrario no se come.Para María Isabel, además de los gastos de insumos, el pago de sus trabajadores, también debe hacerse diario.“Yo trabajo todos los días y voy al día, lo que se saca en un día se invierte enseguida con la materia prima y a parte el salario porque cobran diario”.En su local vende picadas, empanadas y garnachas, alimentos que no ha sacrificado en tamaño porque ya están al gusto de sus clientes desde hace más de 75 años.