Inflación pegará a comercios y consumidores, teme CANACO

El sector comercial de Veracruz está preocupado ante el incremento de la inflación en México, la cual llegó a 7.05 por ciento este miércoles, el nivel más alto en los últimos 20 años, señaló el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO), José Antonio Mendoza García.Afirmó que esto puede afectar a todos los sectores, principalmente al empresarial que se encuentra cada vez más presionado por las decisiones del Gobierno Federal.“Sí hay una preocupación muy fuerte por parte del sector empresarial, puede impactar al consumo, al consumidor y desde luego al comercio en general”, dijo.Por el momento, la cúpula de organismos empresariales se reúne para tomar postura ante esta situación, aunque de antemano, los comerciantes locales anticipan que mantendrán los precios de los productos.“Se están tratando de mantener los precios porque la economía nacional está por los suelos, no hay dinero, no hay circulante, la gente se queja constantemente, no alcanza el dinero, hay que tomar las medidas necesarias, no se puede subir porque la inflación se va a desbordar”.Lamentan que justo en esta temporada en la que la actividad económica empezaba a despuntar tras el Buen Fin, se dan estas noticias que inhiben la adquisición de bienes y servicios.“Estamos viendo con los organismos empresariales, para ver de qué manera vamos a salir adelante porque es precisamente en diciembre cuando hay más consumo, cuando estamos empezando el repunte económico, se ve dañada esta situación”, finalizó el empresario de la CANACO.