Inflación y cartera vencida afectan operatividad de CMAS de Xalapa: Alcalde

El aumento de la inflación que se vive en el país ha acrecentado "demasiado" la problemática de operatividad de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) de Xalapa, afirmó el alcalde Ricardo Ahued Bardahuil.En entrevista, expuso que los gastos de funcionamiento, pago de servicios personales y requerimientos de materiales para la atención de reportes se han incrementado, mientras que sus ingresos no lo hacen a la misma velocidad."Ha crecido demasiado la problemática en cuanto a gastos de operación, servicios personales, operación y requerimiento de servicios personales y la inflación ha sido de tal nivel que uniformes, varillas, concreto, tuberías, válvulas, equipo, transporte, pipas, vactor, han sido exponencialmente la inflación pero el recurso no crece en CMAS a la misma velocidad", precisó Ahued Bardahuil.Además de esta situación que afecta financieramente a la paramunicipal, agregó, se suma una cartera vencida "muy peligrosa", por lo que exhortó a los ciudadanos a que valoren el agua y paguen lo que deben por este servicio."Estamos haciendo un gran esfuerzo por mejorar administrativamente para tener calidad moral de rogarles que paguen puntualmente su recibo y transparentar el recurso porque tienen una percepción de corrupción de CMAS terrible", reconoció el munícipe capitalino.Con relación a la reestructuración de la deuda de la Comisión Municipal de Agua y saneamiento con el Banco Nacional de Obras y Servicios (BANOBRAS), Ricardo Ahued reiteró que la misma "fue criminal", porque alargó el plazo para liquidar ese pasivo."Hoy estaría pagada la deuda, tengo comprobantes, nosotros dejamos una deuda con Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) +. 85, pagos mensuales, capital, abono e intereses, con saldos insolutos, estaríamos nosotros listos para que estuviera pagada desde hace 3, 4, 5 meses", aseguró.Y es que enfatizó que se deben 363 millones de pesos y "para colmo de males, cada mes le quitan al municipio de Xalapa ese recurso y hasta que CMAS no lo reincorpora, no nos lo regresa, entonces, tenemos un desfasamiento de un mes".El Alcalde mencionó que primero retiran el recurso al Ayuntamiento por ser "garante de la deuda" y deben esperar al siguiente mes para que lo reintreguen al fideicomiso, una vez que el organismo operador haya hecho su pago.Y con respecto a la auditoría forense, que se realiza tanto a la CMAS como al Ayuntamiento, explicó "que es una auditoría general para que nosotros cumplamos con la Ley, los reportes que nos hagan, será obligación del jurídico, de contraloría, denunciar".