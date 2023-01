La influencer jarocha Camila Sánchez, quien había hecho público su interés por seguir los pasos de su amiga Yeri Mua, y ser la reina del Carnaval de Veracruz 2023, denunció discriminación por parte del comité organizador al asegurar que las reglas las cambiaron para frustrar su sueño de ser la monarca de las fiestas carnestolendas más importante del Estado.A través de sus redes sociales, declaró que el personal del comité del Carnaval se puso en contacto con ella para decirle que si quería aspirar a ser reina del Carnaval tenía que dejar su amistad con Yeri Mua, quien es señalada de abandonar la corona de la actual corte real.“Me siento muy triste. Me están quitando mi sueño por relaciones personales, esto lo están haciendo por mí, sólo a mí me llamaron; soy una jarocha, no soy Camila Sánchez redes sociales, no soy la influencer, no soy la competencia más difícil sólo por dedicarme a redes sociales, soy una niña de 19 años que desde chica tenía un sueño, llevar a Veracruz a lo más alto”, dijo en transmisión en vivo a sus seguidores.También denunció que hay reglas que asegura cambiarán para impedir ella sea la reina, como el hecho de que las próximas participantes deberán ser mayores de 21 años y ella al tener 19, quedaría imposibilitada a concursar por la coronaAsimismo, mencionó que será la próxima semana que se haga pública la convocatoria oficial y amenazó que si no la dejan participar dirá el nombre de la persona que supuestamente la discrimina junto con el Comité del Carnaval para no formar parte de las fiestas más representativas del estado.Cabe recordar que este jueves, el presidente del Comité, “El Pollo” Pérez Fraga dijo que por primera vez la máxima fiesta de los veracruzanos tendrá un reglamento que será publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para que sea avalado por los diputados del Congreso del Estado de Veracruz.