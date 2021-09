Influencers y agradecimientos a AMLO, en la vacunación de chaviza jarocha

Los jóvenes de 18 a 29 años de la ciudad de Veracruz continúan acudiendo a vacunarse; algunos llegaron con sus trajes de jarochos porque aseguran es un festejo el inmunizarse contra el COVID-19 pero también para agradecer que existen vacunas.



De acuerdo con la Delegación de la Secretaría del Bienestar, hasta este jueves se han aplicado 80 mil de las 100 mil dosis de Pfizer destinadas para este segmento de la población en el puerto de Veracruz.



"Diana Laura tiene condición de vida de Síndrome de Down, mi hijo Luis Donaldo es su pareja de baile, tienen 21 y 23 y estamos contentos, esto es una fiesta porque por fin vamos a controlar la pandemia que nos ha dejado tristes en muchos hogares, ella es integrante de un grupo de ballet".



Los "influencers" también acudieron a vacunarse; caracterizada de drag Santana Fake llegó para invitar a los jóvenes a que acudan a aplicarse la vacuna.



"Una de las cosas principales, vine así porque me dedico, mi nombre es Aldrin, yo soy drag y quise darle más impacto a la comunidad y la otra me consideran influencer y si te consideran así hay que influir de una manera buena, hice transmisión invitando a vacunarse, vénganse a vacunar".



Resaltó que el proceso fue rápido, inclusivo y con mucha amabilidad, "venía con miedo, quería causar y pensé en la discriminación pero para nada, me trataron súper bien, me reconocieron y me pidieron foto".



La vacunación concluye este viernes y durante el sábado y domingo podrán vacunarse los rezagados mayores de 30 años.