Influenza al alza en la zona norte de Veracruz: Jurisdicción Sanitaria

En los municipios que están a cargo de la Jurisdicción Sanitaria No. 3 (JSIII), se reporta alza en los casos de Influenza, dijo el jefe de esta dependencia, Emiliano García de León, aunque aclaró que no hay decesos y personal de esta dependencia continúa aplicando vacunas para proteger a la población, especialmente a niños y adultos mayores.



Aunque no precisó cifras, el funcionario reconoció que se ha registrado un alto índice de casos de pacientes atendidos por el sector salud pero rechazó que haya muertes en los 21 municipios que le corresponden a la JSIII.



Mencionó que el personal del sector salud está saliendo a las calles, a espacios públicos para aplicar vacunas contra la Influenza y, pese a que tampoco otorgó cifras, aseguró que hay abasto para cubrir la demanda.



Sobre las acciones contra el dengue, el jefe de la JS3 dijo que se trabaja en materia educativa, realizando pláticas en las instituciones educativas para hacer conciencia en hijos y padres que es un padecimiento mortal.



Estas actividades llevan como objetivo presentar la forma de organizar en padres, madres e hijos que los hogares promuevan la limpieza y mantenimiento de la higiene para evitar que se formen posibles focos de infecciones y proliferación del mosco transmisor del dengue.