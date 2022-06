Información de caso de Viridiana Moreno la manejará la SSPC, confirma AMLO

La información del caso de la desaparición de Viridiana Moreno Vásquez quedará a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, confirmó esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador.Durante la conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el mandatario dijo que propiamente será el subsecretario Ricardo Mejía Berdeja quien se hará cargo de presentar avances en las indagatorias que se desarrollen.Sin embargo, no precisó si el asunto será atraído por la Fiscalía General de la República (FGR) en adelante, luego de las acusaciones de presuntas irregularidades en las que ha incurrido la Fiscalía estatal, de acuerdo con familiares de la joven."Yo pienso que lo mejor es que mañana Ricardo Mejía, en la sección de Cero Impunidad, nos informe sobre este caso", sostuvo.Cabe recordar que hace una semana, la Dirección General de Servicios Periciales de la FGE informó a los padres de Viridiana Moreno que un cuerpo hallado desmembrado en la playa de Chachalacas corresponde a la joven madre.Viridiana Moreno se encuentra desaparecida desde el 18 de mayo, fecha en la que fue citada a una supuesta entrevista de trabajo en el hotel "Bienvenido" de Cardel.Por otro lado, el mandatario señaló que los fondos no tienen "techo" para todos los temas que tienen que ver con justicia.Lo anterior, luego que la Red Nacional de Refugios (RNR), que aglutina al menos el 60 por ciento de los que operan en el país, señalara que éstos han podido mantenerse por cinco meses sin recursos federales.La organización llamó al Gobierno Federal a reconocer los obstáculos y retrasos que sus acciones han impuesto para entregarles los fondos a los refugios principalmente para las mujeres y sus hijos.La RNR también respondió a las declaraciones de la Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), Fabiola Alanís Sámano, quien aseveró que algunos refugios manejan cuentas personales y no institucionales.Al respecto, el Presidente dijo que no existe límite en su gobierno para este sector y la entrega de recursos.Dijo que puede "probar" que su gobierno si bien no tiene considerados ciertos rubros en el presupuesto "pero como se trata de asuntos de justicia se busca la forma de disponer de los recursos", de ahí que sería impreciso lo que declaró la Red.Finalmente, informó que la denuncia por un fraude detectado en Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX), detectado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría de la Función Pública (SFP), avanza.El fraude que podría alcanzar hasta 10 mil millones de pesos, tiene revisiones constantes y auditorías diversas, sostuvo López Obrador.El Presidente se comprometió a ir informando avances generales del caso.